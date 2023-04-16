Главное за 16 апреля ⟩ Что будет с туризмом в Латвии, почему Мерзликин не сыграет на ЧМ и новые улицы в Риге

В воскресенье, 16 апреля, заработает в штатном режиме крупнейший в Европе ядерный реактор Olkiluoto 3 (OL3), строительство которого долгое время откладывалось. По оценкам специалистов, это позволит снизить цену на электроэнергию в среднем на пять евроцентов за киловатт-час.

Поверьте мне, я тот человек, который не любит рукоделие - это я поняла еще на уроках домоводства. Однако, дорогие, оказалось, что есть некоторые ручные работы, которые могут увлечь любого. Поскольку я все время рвусь к новым знаниям, уважаю всех, кто продолжает учиться и совершенствоваться в сексуальной сфере, а еще я немного бесстыдница - это и побудило меня взглянуть на то, что происходит на мастер-классе по handjob! Пойдем со мной, я проведу небольшую экскурсию...