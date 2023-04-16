Выходные пролетели, как всегда, быстро и незаметно. RUS TVNET не отдыхал и следил за развитием событий в Латвии и за ее пределами. Рассказываем о самом главном за воскресенье, 16 апреля.
Главное за 16 апреля ⟩ Что будет с туризмом в Латвии, почему Мерзликин не сыграет на ЧМ и новые улицы в Риге
Новости Латвии:
"Рига действительно пустая", но "туристов будет больше", рассказал в эфире программы "Кто вам платит?" председатель ALTA, декан факультета международного туризма в Turība Эрикс Лингберзиньш.
Министерство финансов вынесло на обсуждение поправки к закону об азартных играх и лотереях, предлагая установить, что азартные игры в Латвии будут разрешены лицам с 21 года, а не с совершеннолетия, как сейчас.
В понедельник, 17 апреля, комитет городского развития Рижской думы примет решение о названиях трех новых улиц, сообщается в повестке дня комитета.
Игра в национальных сборных не обеспечивает хоккеистам пропитание, напомнил в субботу на послесезонной пресс-конференции клуба НХЛ "Коламбус Блю Джекетс" латвийский вратарь Элвис Мерзликин.
Самолет США С17 доставил на авиабазу ВВС Латвии третий из четырех заказанных Латвией вертолетов UH-60M Black Hawk.
Тринадцатилетняя Мара страдает одним из самых редких заболеваний - муковисцидозом. Начало года стало для нее борьбой за жизнь - она заболела гриппом и оказалась в детской больнице на аппарате искусственного дыхания. Жизнь девочки спасли лекарства, купленные на пожертвования. Это медикамент нового поколения, он пока не включен в список возмещаемых лекарств в Латвии, сообщает Латвийское телевидение.
Зимой, на улице Валгума в Риге лед, упавший с неочищенной крыши дома, попал на лобовое стекло автомобиля. Rīgas namu pārvaldnieks отказывается выплачивать компенсацию, а также не возмещает причиненный ущерб в размере 150 евро, сообщает программа Латвийского телевидения 4. studija.
За рубежом:
Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что число погибших в войне с Россией украинских солдат "меньше, чем число погибших в Турции в результате землетрясения". Об этом политик сообщил в интервью испанской газете La Razon.
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На православную Пасху президент Украины Владимир Зеленский произнес воодушевляющую речь перед своим народом, в которой подчеркнул, что "мы одна большая семья".
Запрет на ввоз украинского зерна, масличных культур и других сельхозпродуктов в Венгрию продлится до 30 июня 2023 года.
Корреспондент Би-би-си Майк Вендлинг изучает, как 21-летний младший служащий резервных войск, предположительно, смог получить доступ к совершенно секретным документам США.
В воскресенье, 16 апреля, заработает в штатном режиме крупнейший в Европе ядерный реактор Olkiluoto 3 (OL3), строительство которого долгое время откладывалось. По оценкам специалистов, это позволит снизить цену на электроэнергию в среднем на пять евроцентов за киловатт-час.
Британский суд отклонил иск бывшего военнослужащего к Министерству обороны Эстонии, в котором он требовал 1,6 миллиона фунтов, или 1,8 миллиона евро, за якобы полученное им в Эстонии обморожение. Солдату также придется возместить судебные издержки, поэтому ему необходимо оплатить судебный счет Министерства обороны страны в размере 70 000 фунтов (около 80 000 евро), пишет Rus.Postimees.
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили ответил российскому оппозиционеру Алексею Навальному, ранее призвавшему власти Грузии отпустить политика из тюрьмы на лечение. В заявление Саакашвили, опубликованном в Facebook в субботу, 15 апреля, грузинский политик назвал Навального "будущим президентом того, что в скором времени останется от России".
Интересное чтиво:
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