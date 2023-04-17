Дело против Dienas mediji: владелец издания назвал имена Шлесерса, Лембергса и Шкеле

Суд по экономическим делам начал рассмотрение дела, в котором предприятие Ostas parks выступает против издательств Dienas mediji и Dienas bizness с целью солидарно взыскать с них полтора миллиона евро. Сумму образуют несколько регулярно выделяемых с 2016 года Dienas mediji займов, которые не были возвращены, сообщает передача De Facto Латвийского телевидения.
По информации передачи, член правления и владелец Dienas mediji Эдгар Котс в пояснении указал суду - на самом деле это были не займы, а подарки, и таким образом тайно финансировались некоторые расходы на прессу, главным образом на газету Diena. Котс назвал и лиц, в интересах которых выделялись деньги. Это так называемая тройка олигархов - Айнарс Шлесерс, Андрис Шкеле и Айварс Лембергс.
О связи Шкеле, Шлесерса и Лембергса с изданиями Diena и Dienas bizness говорилось и писалось более десяти лет. Однако свое влияние в этих СМИ все трое называемых олигархами лиц отрицали, как до сих пор это не подтверждали и официальные владельцы издательств - как физические лица, так и должностные лица предприятий.
Однако дело, в которое теперь вовлечены издания Dienas mediji и Dienas bizness, куда шире открывает занавес над тем, как финансировалась Diena.
В конце марта суд по экономическим делам начал рассматривать иск Ostas parks против обоих издательств. Dienas bizness был вовлечен в дело, так как, согласно иску, Dienas mediji передали ему свое основное направление коммерческой деятельности и связанное с ним имущество. "Суд по экономическим делам на открытом заседании рассматривает требование Ostas parks солидарно взыскать с издательств Dienas mediji и Dienas bizness 1,5 миллиона пример, чуть больше, которые состоят из займов и процентов", - так заседание начал судья Каспар Вецозолс.
Член правления Ostas parks Янис Лацис, который является хорошим другом сына политика Айвара Лембергса Анрийса, с октября 2016 года по сентябрь 2020 года подписал 20 договоров о займе для Dienas mediji. На первом заседании суда выяснилось, что по минимум шести заключенным в 2017 году договорам на 410 тысяч евро срок возврата средств еще не наступил, так как подписью Лациса соглашение было продлено до октября 2024 года.
Дело по существу суд рассматривать еще не начал, так как адвокат Dienas bizness сообщила, что сейчас между сторонами ведутся переговоры о возможном урегулировании. Однако главные аргументы Dienas mediji передаче известны - они отражены в пояснении официального владельца Эдгара Котса суду.
"Ответчик [SIA Izdevniecība Dienas mediji] поясняет, что договоры, заключенные между сторонами и приложенные к иску Истца [SIA Ostas parks], известные как договоры займа, были не договорами займа, а подарками, за которыми таким образом скрывалось выделение финансирования издаваемым Истцом изданиям прессы (особенно газеты Diena) для создания политического и экономического содержания и повестки дня газеты Diena, соответствующих интересам лиц, связанных с праводателем (истинным владельцем и выгодоприобретателем)", - говорится в пояснении Dienas mediji.
Далее Dienas mediji указали суду:
"Ответчик полагает, что конкретными лицами, в интересах которых Ответчику было предоставлено финансирование через компанию Истца путем скрытия этих сделок за кредитными договорами, подписанными членом правления Янисом Лацисом, являются Айнарс Шлесерс, Айварс Лембергс и Андрис Шкеле".
В последнем доступном отчете Dienas mediji - за 2021 год - упомянуто, что Ostas parks - крупнейший кредитор предприятия с выданными более чем 2,5 миллиона евро.
Если верить пояснениям Котса, это означает, что несколько сотен тысяч евро издательству выделила фактически троица так называемых олигархов. В пояснениях также отмечается, что деятельность предприятия обеспечивалась и финансировалась из средств, полученных в результате коммерческой деятельности Рижского свободного порта.
В пояснениях Dienas mediju суду также утверждается, что похожая схема использовалась и для финансирования других изданий. В частности, такие же сделки со стороны Ostas parks заключались и с предприятием Mediju nams, и они также были оформлены как займы, а истинной целью было финансирование газеты Neatkarīgā Rīta Avīze.
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