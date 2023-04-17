Дело против Dienas mediji: владелец издания назвал имена Шлесерса, Лембергса и Шкеле

По информации передачи, член правления и владелец Dienas mediji Эдгар Котс в пояснении указал суду - на самом деле это были не займы, а подарки, и таким образом тайно финансировались некоторые расходы на прессу, главным образом на газету Diena. Котс назвал и лиц, в интересах которых выделялись деньги. Это так называемая тройка олигархов - Айнарс Шлесерс, Андрис Шкеле и Айварс Лембергс.

О связи Шкеле, Шлесерса и Лембергса с изданиями Diena и Dienas bizness говорилось и писалось более десяти лет. Однако свое влияние в этих СМИ все трое называемых олигархами лиц отрицали, как до сих пор это не подтверждали и официальные владельцы издательств - как физические лица, так и должностные лица предприятий.

Однако дело, в которое теперь вовлечены издания Dienas mediji и Dienas bizness, куда шире открывает занавес над тем, как финансировалась Diena.