У включенного в список экспортного контроля США латвийского предприятия нашли российские корни

Латвийское предприятие Fiber Optical Solution, которое производит высококачественные навигационные устройства и которое США в декабре включили в так называемый список экспортного контроля, исторически связан с двумя российскими предприятиями. США сообщили, что латвийский производитель помогал российской военной индустрии. У МИД Латвии подтверждения этому нет. Само предприятие включение в список оспорило, сообщает передача De Facto Латвийского телевидения.
Департамент торговли США в декабре прошлого года пополнил список предприятиями, с которыми США ограничивают сделки, так как они действуют вопреки безопасности и внешнеполитическим интересам Соединенных Штатов. Вместе с российскими, пакистанскими компаниями и предприятиями из ОАЭ в список фирм было включено и латвийское предприятие Fiber Optical Solution.
США утверждают, что малоизвестная фирма из Риги, как и другие, вносит значительный вклад в российскую военную и оборонную индустрию. Конкретные факты не указываются. Предприятие называет это "недоразумением".
Fiber Optical Solution среди своих клиентов указало космическое агентство США NASA и американского оборонного производителя Lockheed Martin. Компания производит навигационные устройства высокой точности, называемые гироскопами. Они позволяют объектам удерживать ориентацию в пространстве.
По словам главы Латвийской ассоциации космической индустрии Паулса Ирбинса, современные гироскопы широко используются как для гражданских, так и для военных целей.
"Они используются в авиации, чтобы понять, в каком состоянии находится самолет, в кораблях... Столь же успешно и в военном секторе. В спутниках они используются очень широко. Новинка - оптические гироскопы без механических частей, в которых свет, идущий по оптическим проводам, способен обнаруживать небольшие движения в разных направлениях", - пояснил Ирбинс.
Компания Fiber Optical Solution производит именно оптическо-волоконные гироскопы. Эти продукты, например, Министерство образования, которое поддерживает сайт о космической сфере Латвии, включило в список ценных латвийских производств. В министерстве рассказывают, что пару раз бывали на производстве Fiber Optical Solution с экспертами Европейского космического агентства.
"Компания обладает уникальными и очень редкими компетенциями, которые можно использовать и в космической сфере. В связи с этим у космического агентства был большой интерес к тому, что они делают. Но, несмотря на эти переговоры, с их стороны не последовало никаких практических действий. Они не подали в космическое агентство ни одного проекта. Поэтому все так и осталось на уровне переговоров", - рассказал эксперт в области космической сферы Минобразования Каспар Каролис.
Не нужно долго искать, чтобы найти, что связи Fiber Optical Solution частично тянутся в Россию. У предприятия есть исторические связи с двумя включенными в список экспортного контроля США российскими предприятиями - "Оптолинк" и Fibersense.
Крупнейшими акционерами латвийского предприятия являются проживающие в Тайване граждане Австралии Ши Хо Оунг (35%) и Карина Оунг (35%). В свою очередь, их партнеры из России - Юрий Коркишко (16%), Вячеслав Федоров (9%) и Виктор Прилутский (5%). Совладелец и председатель правления Fiber Optical Solution Коркишко ранее занимал должность гендиректора российского "Оптолинка". Федоров и Прилутский по-прежнему указаны как сотрудники "Оптолинка".
В свою очередь, у включенного в список США российского предприятия Fibersense латвийский производитель в прошлом году был в должниках после займа более чем в один миллион евро, вернуть который не было возможности из-за санкций, говорится в последнем отчете Fiber Optical Solution за 2021 год.
Российское предприятие "Оптолинк" также производит оптическо-волоконные гироскопы. Их используют в российских космических миссиях. Среди клиентов "Оптолинка" есть и отдельные предприятия российской военной индустрии.
В октябре прошлого гда "Оптолинка" в свой санкционный список включила Украина, в феврале этого года - Япония и Канада.
Когда сотрудники "Оптолинка" в 2011 году основали предприятие в Латвии - Fiber Optical Solution - оно изначально занималось только реализацией продукции "Оптолинка" и гарантийным ремонтом. Однако с 2016 года они создают свой продукт. Однако, чтобы выполнить договора, еще в 2021 году латвийское предприятие покупало продукты у российского "Оптолинка".
Принимая во внимание, что произведенные Fiber Optical Solution гироскопы можно использовать не только для гражданских, но и для военных целей, их экспорт строго контролируется. Насколько известно Министерству иностранных дел, в Россию эти устройства не поставлялись.
Об этом Латвия проинформировала США. Министерству известно, что Fiber Optical Solution просили США пересмотреть включение фирмы в санкционные списки. Ответ от США пока не получен.
De Facto выяснила, что после решения США включить Fiber Optical Solution в список экспортного контроля предприятие просило признать себя акционерным обществом, значимым для национальной безопасности Латвии. Этот статус был присвоен, принимая во внимание, что это соответствует одному из условий договора. Это означает, что в дальнейшем, например, смена владельцев Fiber Optical Solution может происходить только с разрешения Кабинета министров.
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