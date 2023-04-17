У включенного в список экспортного контроля США латвийского предприятия нашли российские корни

Компания Fiber Optical Solution производит именно оптическо-волоконные гироскопы. Эти продукты, например, Министерство образования, которое поддерживает сайт о космической сфере Латвии, включило в список ценных латвийских производств. В министерстве рассказывают, что пару раз бывали на производстве Fiber Optical Solution с экспертами Европейского космического агентства.

"Компания обладает уникальными и очень редкими компетенциями, которые можно использовать и в космической сфере. В связи с этим у космического агентства был большой интерес к тому, что они делают. Но, несмотря на эти переговоры, с их стороны не последовало никаких практических действий. Они не подали в космическое агентство ни одного проекта. Поэтому все так и осталось на уровне переговоров", - рассказал эксперт в области космической сферы Минобразования Каспар Каролис.

Не нужно долго искать, чтобы найти, что связи Fiber Optical Solution частично тянутся в Россию. У предприятия есть исторические связи с двумя включенными в список экспортного контроля США российскими предприятиями - "Оптолинк" и Fibersense.

Крупнейшими акционерами латвийского предприятия являются проживающие в Тайване граждане Австралии Ши Хо Оунг (35%) и Карина Оунг (35%). В свою очередь, их партнеры из России - Юрий Коркишко (16%), Вячеслав Федоров (9%) и Виктор Прилутский (5%). Совладелец и председатель правления Fiber Optical Solution Коркишко ранее занимал должность гендиректора российского "Оптолинка". Федоров и Прилутский по-прежнему указаны как сотрудники "Оптолинка".