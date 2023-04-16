Полиция разыскивает Леона Русиньша. Он может быть опасен

Полиция призывает жителей быть осторожными и не приближаться к мужчине, а также не заниматься поисками самостоятельно, но если кому-то известно его возможное местонахождение, стоит незамедлительно позвонить в Госполицию по номеру телефона 67006736 или 110!

Полиция напоминает, что ни один человек не является виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.