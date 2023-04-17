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Видео ⟩ В Украине в пасхальную ночь была разрушена церковь

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В Украине в пасхальную ночь была разрушена церковь
В Украине в пасхальную ночь была разрушена церковь Фото: ДСНС України

В ночь на православную Пасху в Украине в результате авиаудара российской авиации в пригороде Запорожья был полностью разрушен храм, сообщил глава облгосадминистрации Юрий Малашко.

К счастью, в результате авиаудара никто не пострадал, так как в церкви села Камышеваха не проводили мессу. Повреждены еще два здания, написал Малашко в Telegram. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям опубликовала фото, на котором видны масштабы повреждений.

Видео: Россия разрушила церковь в Украине в пасхальную ночь

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