Видео ⟩ В Украине в пасхальную ночь была разрушена церковь

К счастью, в результате авиаудара никто не пострадал, так как в церкви села Камышеваха не проводили мессу. Повреждены еще два здания, написал Малашко в Telegram. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям опубликовала фото, на котором видны масштабы повреждений.