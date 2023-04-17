"Ситуация тревожная": коалиция обсудит, как предотвратить забастовку учителей

До заседания в 12 часов члены ОС встретятся с председателем Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) Ингой Ванагой, чтобы обсудить выход из ситуации.

ОС поставит этот вопрос на заседании коалиции.

"Ситуация тревожная. Необходимо рассмотреть все возможности, чтобы найти решение и предотвратить забастовку работников образования", - заявил председатель фракции ОС Эдгар Таварс.

"Требования педагогов оправданы. Достигнутое соглашение о трехлетнем графике повышения заработной платы учителей до сих пор не выполнено", - заявил депутат ОС Чеслав Батня.

Как сообщалось, правление LIZDA приняло решение провести 24 апреля акцию протеста, а также начать трехдневную забастовку педагогов по всей Латвии.

Забастовка может не состояться, если политики в последний момент предложат какие-то решения, потому что в этом случае исчезнет правовая основа для проведения забастовки.