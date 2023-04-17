Пн, 17.04.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

"Ситуация тревожная": коалиция обсудит, как предотвратить забастовку учителей

rus.tvnet.lv/LETA
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Иллюстрация.
Иллюстрация. Фото: Zane Bitere / LETA

"Объединенный список" (ОС) сегодня, 17 апреля, на заседании коалиции предложит обсудить возможные решения по предотвращению забастовки учителей, сообщили агентству LETA представители ОС.

До заседания в 12 часов члены ОС встретятся с председателем Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) Ингой Ванагой, чтобы обсудить выход из ситуации.

ОС поставит этот вопрос на заседании коалиции.

"Ситуация тревожная. Необходимо рассмотреть все возможности, чтобы найти решение и предотвратить забастовку работников образования", - заявил председатель фракции ОС Эдгар Таварс.

"Требования педагогов оправданы. Достигнутое соглашение о трехлетнем графике повышения заработной платы учителей до сих пор не выполнено", - заявил депутат ОС Чеслав Батня.

Как сообщалось, правление LIZDA приняло решение провести 24 апреля акцию протеста, а также начать трехдневную забастовку педагогов по всей Латвии.

Забастовка может не состояться, если политики в последний момент предложат какие-то решения, потому что в этом случае исчезнет правовая основа для проведения забастовки.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх