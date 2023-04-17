ФОТО ⟩ Футболист сборной Италии попал в жуткую аварию

Авария произошла в воскресенье утром. 33-летний футболист вместе с двумя дочерьми ехал по улицам Рима, но в какой-то момент на красный свет выскочил трамвай и протаранил переднюю часть автомобиля.

На фотографиях видно, что столкновение было довольно сильным. Всех пассажиров автомобиля Land Rover Defender доставили в больницу для медицинского обследования.

Фото: EPA/Scanpix

Позже выяснилось, что футболист получил повреждение позвоночника и перелом правого 11-го ребра. Иммобиле остаётся под наблюдением в отделении неотложной медицины под руководством профессора Франческо Франчески из университетской больницы в Риме, сообщает официальный сайт "Лацио".

В текущем сезоне чемпионата Италии команда из Рима занимает второе место в таблице, набрав 61 очко после 30 матчей.

Иммобиле принял участие в 23 матчах Серии А в текущем сезоне, забил десять мячей и отдал три голевые передачи.