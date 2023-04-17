ФОТО ⟩ Футболист сборной Италии попал в жуткую аварию

Звезда итальянского футбола Чиро Иммобиле попал в серьёзное дорожно-транспортное происшествие в Риме. Он был доставлен в больницу с несколькими травмами.
Авария произошла в воскресенье утром. 33-летний футболист вместе с двумя дочерьми ехал по улицам Рима, но в какой-то момент на красный свет выскочил трамвай и протаранил переднюю часть автомобиля.
На фотографиях видно, что столкновение было довольно сильным. Всех пассажиров автомобиля Land Rover Defender доставили в больницу для медицинского обследования.
Позже выяснилось, что футболист получил повреждение позвоночника и перелом правого 11-го ребра. Иммобиле остаётся под наблюдением в отделении неотложной медицины под руководством профессора Франческо Франчески из университетской больницы в Риме, сообщает официальный сайт "Лацио".
В текущем сезоне чемпионата Италии команда из Рима занимает второе место в таблице, набрав 61 очко после 30 матчей.
Иммобиле принял участие в 23 матчах Серии А в текущем сезоне, забил десять мячей и отдал три голевые передачи.
Italy star Ciro Immobile in terrifying crash as car hit by tram with kids inside: Lazio striker and captain Ciro Immobile, 33, was driving with his children in Rome when the collision happened on Sunday morning pic.twitter.com/mp1gXgAdJU— myaccaclub (@myaccaclub) April 16, 2023