Солист группы "Наив" на концерте вышел в майке "Маша Москалева". Реакция зала бесценна

Известно, что концерт проходил в клубе 1930 Moscow.

"Друзья, пользуясь случаем, не могу пройти мимо, пытался отогнать от себя это дело - не знаю, не смог, не пойму почему, все остальное получилось почему-то.

Это дело Маши Москалевой почему-то не отпускает меня никак. Возможно, потому что дочь моя тоже ее ровесница - ей 14, а Маше 13. Друзья, я хочу попросить вас: прогуглите это дело, узнайте, что там случилось, ужаснитесь тому, что произошло с Машей и ее семьей за рисунок, который она нарисовала на уроке ИЗО",

- сказал Александр "Чача" Иванов со сцены.

На речь артиста зал отреагировал аплодисментами и лозунгами "Х*й войне!".

Напомним, шестиклассница Маша Москалева из города Ефремова Тульской области в апреле 2022 года нарисовала на уроке антивоенный рисунок с надписями "Нет войне!" и "Слава Украине!". Позже с ней провели беседу, а на ее отца Алексея Москалева составили протокол из-за его высказываний в Сети. После на него завели еще одно уголовное дело о повторной "дискредитации".

В начале марта 2023 года Москалев был задержан и отправлен под домашний арест. Машу отправили в приют. Алексея приговорили к двум годам колонии. Он пытался сбежать, но его вернули в Россию. 5 апреля мать девочки, Ольга Ситчихина, забрала ее из приюта.