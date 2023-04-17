Глава IIHF высказался о возвращении россиян на международные турниры

Напомним, Международная федерация хоккея приняла решение продлить отстранение сборных России и Беларуси на сезон-2023/24. Президент организации Люк Тардиф заявил, что IIHF вернётся к рассмотрению вопроса допуска россиян весной 2024 года.

"Надеюсь, что Россия и Беларусь вернутся как можно скорее, потому что это будет означать окончание войны [в Украине]. Это вопрос безопасности для болельщиков, наших команд. В любом случае, виз нет, нет возможности путешествовать. И никто не знает, сколько времени это займёт", - приводит слова Люка Тардифа Sportsnet.

В последний раз российская хоккейная команда участвовала в международных соревнованиях на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, незадолго до полномасштабного вторжения России в Украину.

После начала войны IIHF дисквалифицировала сборные России и Беларуси, лишив также Россию права проведения чемпионата мира по хоккею 2023 года. Чемпионат был перенесён в Финляндию и Латвию.

Если дисквалификация сборных России и Беларуси останется в силе в марте следующего года, сборные обеих стран не будут иметь возможности выступить на Олимпиаде-2026 в Италии - у белорусов не будет возможности выступить в квалификации, а мужская и женская сборные России, независимо от их рейтинга, который позволил бы им пройти квалификацию автоматически, не будут допущены к соревнованиям.