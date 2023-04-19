"Милан" и "Реал" - первые полуфиналисты Лиги чемпионов

Челси - Реал Мадрид 0:2

"Реал" во второй раз обыграл "Челси" и уверенно вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Матч на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне завершился победой гостей со счётом 2:0.

Первый тайм прошёл без голов. На 58-й минуте Родриго открыл счёт после передачи Винисиуса, а на 80-й - 22-летний бразилец оформил дубль после паса Федерико Вальверде. Первый матч команд также завершился победой "Реала" со счётом 2:0. В той игре голами отметились Карим Бензема и Марко Асенсио.

Таким образом, "Реал" вышел в 1/2 финала Лиги чемпионов. Соперник испанцев станет известен после того, как завершится матч "Бавария" - "Манчестер Сити". В первом матче англичане одержали победу со счётом 3:0.

"Челси" проиграл все четыре матча после возвращения Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера. Серия "Челси" без побед достигла 7 матчей - 5 поражений, 2 ничьих.

Наполи - Милан 1:1

Ещё одним полуфиналистом Лиги чемпионов стал "Милан", который на выезде сыграл вничью с "Наполи" - 1:1.

Счёт на 43-й минуте открыл нападающий Оливье Жиру, который за 20 минут до этого не смог реализовать 11-метровый удар. На 82-й минуте уже полузащитник "Наполи" Хвича Кварацхелия не реализовал пенальти, но в компенсированное арбитром время нападающий неаполитанцев Виктор Осимхен сравнял счёт и установил окончательный счёт на табло.

В первом матче выиграла миланская команда (1:0), поэтому вышла в полуфинал турнира. В 1/2 финала "Милан" сыграет с победителем пары "Бенфика" - "Интер".

Отметим, что в последний раз "Милан" доходил до 1/2 финала турнира в 2007 году. В том сезоне итальянский клуб обыграл "Ливерпуль" в финале (2:1) и взял титул.