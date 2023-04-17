Помешал погоне. Полиция просит установить личность молодого человека

Молодой человек 18 марта в 06:46 физически препятствовал работе сотрудника полиции во время преследования на улице Калькю, не реагируя на требование не мешать.

Если вы узнали молодого человека на фотографиях, звоните по телефону 28828152 или 67181192.

По факту инцидента возбуждено дело об административном правонарушении.