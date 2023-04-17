LTV: В организме несовершеннолетней латвийской легкоатлетки обнаружен допинг

Личность спортсменки пока не раскрывается. Как сообщает LTV, спортсменка является воспитанницей тренера Людмилы Олияре.

Фамилия Олияре уже фигурировала в делах о допинге. В 2001 году в организме её сына Станислава нашли запрещённое вещество.

Однако дисквалификации удалось избежать, поскольку адвокат смог доказать, что анализы, проведённые олимпийской сборной Латвии, нельзя считать официальными - процедура допинг-контроля не была соблюдена в точности.

В свою очередь, летом 2019 года в организме воспитанника тренера, спринтера Кристапа Сиетиньша, был обнаружен допинг. Его дисквалифицировали на четыре года.

Станислав Олиярс с результатом 13,08 секунды до сих пор является рекордсменом Латвии в беге с барьерами на 110 метров. Рекорд был установлен в 2003 году.

Среди дам на дистанции 100 метров с барьерами лучшее время в 1989 году показала Людмила Олияре - 12,90 секунды.

LTV сообщает, что имя Людмилы Олияре также можно найти в чёрном списке Athletics Integrity Unit. Это организация, основанная Международной федерацией лёгкой атлетики, которая расследует различные виды возможных нарушений, в том числе в сфере борьбы с допингом.

Директор Латвийского антидопингового бюро Мартиньш Димантс заявил, что согласно Всемирному антидопинговому кодексу Латвийское антидопинговое бюро имеет право публично раскрывать информацию только о таких нарушениях антидопинговых правил, по которым решение вступило в силу и больше не может быть обжаловано.

Генеральный секретарь Федерации лёгкой атлетики (LVS) Дмитрий Милькевич пока также публично не прокомментировал это допинговое нарушение.