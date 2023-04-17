Главное за 17 апреля ⟩ Директор Огрского музея уволилась, Кара-Мурза получил 25 лет, Украина готовит контрнаступление

Профиль в соцсети Donbass Devushka, где распространялись прокремлевские сообщения и дезинформация о войне России в Украине, создала бывший офицер ВМС США, пишет издание Insider.

Утром в понедельник, 17 апреля, в районе Вильнюса произошло трагическое ДТП, в котором погибли пять человек, сообщает портал 15min.

В субботу, 15 апреля, легендарная артистка Алла Пугачева принимала поздравления с 74-летием от родственников, друзей, коллег. Среди обратившихся к Примадонне был и музыкальный критик Артемий Троицкий.

Российскую певицу Кристину Орбакайте и ее сына Никиту Преснякова просят проверить на предмет финансирования ВСУ, пишет Life.ru.

15 апреля солист российской группы "Наив" Александр "Чача" Иванов во время концерта в Москве вышел на сцену в футболке "Маша Москалева". Он рассказал зрителям о преследовании семьи девочки из-за антивоенного рисунка в школе, пишет "Медуза" со ссылкой на "Медиазону".

В пятницу, 14 апреля, охотники из Пярнумаа (Эстония) встретили глухаря, который взлетел прямо на капот автомобиля, пишет Rus.Postimees.

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Не каждой матери приходится переживать то, что пришлось пережить Анете Пиньке, глядя, как медсестры в больнице пытаются выдавить гной из фурункулов на теле ее сына, чтобы воспаленную сыпь от ветрянки не пришлось оперировать. "Микелис кричал, я плакала и тогда даже не сказала ему, что нужно терпеть и мысленно надеть плащ супермена".