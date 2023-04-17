Новая неделя началась сразу с огромного количества новостей: как местных, так и зарубежных. От скандала в Огре и горящего автобуса - до 25 лет Владимиру Кара-Мурзе и готовящемуся контрнаступлению Украины. Обо всех важных событиях за понедельник, 17 апреля, можно прочитать в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Главное за 17 апреля ⟩ Директор Огрского музея уволилась, Кара-Мурза получил 25 лет, Украина готовит контрнаступление
Новости Латвии:
Встреча лидеров "Объединенного списка" (ОС) и Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) в понедельник не обозначила прогресса в вопросе об отмене забастовки педагогов, так как профсоюз не удовлетворен предложенным министерствами решением по изменению графика заработной платы педагогов.
Незадолго до внеочередного заседания Огрской краевой думы, на котором планировалось принять решение о временном отстранении от должности директора Огрского музея истории и искусства Эвии Смилтниеце, она уволилась, сообщила агентству LETA сама директор.
В Риге, в микрорайоне Плявниеки, загорелся автобус Rīgas satiksme, сообщили RUS TVNET очевидцы происшествия.
Рижская муниципальная полиция просит помощи в установлении личности молодого человека, который утром 18 марта в Старой Риге мешал работе правоохранительных органов во время погони.
На прошлой неделе Государственная полиция в Риге задержала торговцев наркотиками, у которых было обнаружено огнестрельное оружие и несколько килограммов кокаина, сообщили агентству LETA в полиции.
У несовершеннолетней воспитанницы спортивной школы Arkādija в организме обнаружены запрещенные вещества, сообщает Латвийское телевидение (LTV).
Circle K в Латвии запускает совершенно новый и инновационный процесс заправки с автоматической оплатой, который делает заправку еще более быстрой и удобной. Зарегистрировав номерной знак своего автомобиля в приложении Easy Fuel и добавив свою банковскую карту, за топливо будете платить не вы, а ваш автомобиль.
За рубежом:
Мосгорсуд приговорил политика и публициста Владимира Кара-Мурзу (объявлен в России "иноагентом") к 25 годам лишения свободы, признав виновным в распространении "фейков" об армии, сотрудничестве с нежелательной организацией и госизмене. Би-би-си рассказывает о политической карьере Владимира Кара-Мурзы*, а также о том, за что российские власти могут ему мстить.
В связи с абсурдным и бесчеловечным судебным процессом над российским оппозиционным политиком, журналистом, публицистом и историком Владимиром Кара-Мурзой министр иностранных дел Эдгар Ринкевич включил в латвийский список нежелательных для Латвии лиц десять человек, причастных к преследованию Кара-Мурзы, сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел (МИД).
В этом году три частных самолета получили разрешение на полеты в Россию из Литвы, и воздушное пространство страны может быть использовано для обхода международных санкций путем доставки в Россию самолетов, купленных в Европе, сообщает Отдел расследований LRT.
В наступлении ВСУ могут быть задействованы девять бригад, которым необходимы 253 танка, 480 автомобилей и 147 единиц артиллерии, следует из предполагаемых документов американской разведки, пишет Newsweek.
В ночь на православную Пасху в Украине в результате авиаудара российской авиации в пригороде Запорожья был полностью разрушен храм, сообщил глава облгосадминистрации Юрий Малашко.
Оккупированное Россией село недалеко от городов Соледар и Бахмут на востоке Украины, похоже, за месяц превратилось в большое кладбище. Об этом сообщает Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) со ссылкой на спутниковые компании.
Профиль в соцсети Donbass Devushka, где распространялись прокремлевские сообщения и дезинформация о войне России в Украине, создала бывший офицер ВМС США, пишет издание Insider.
Утром в понедельник, 17 апреля, в районе Вильнюса произошло трагическое ДТП, в котором погибли пять человек, сообщает портал 15min.
В субботу, 15 апреля, легендарная артистка Алла Пугачева принимала поздравления с 74-летием от родственников, друзей, коллег. Среди обратившихся к Примадонне был и музыкальный критик Артемий Троицкий.
Российскую певицу Кристину Орбакайте и ее сына Никиту Преснякова просят проверить на предмет финансирования ВСУ, пишет Life.ru.
15 апреля солист российской группы "Наив" Александр "Чача" Иванов во время концерта в Москве вышел на сцену в футболке "Маша Москалева". Он рассказал зрителям о преследовании семьи девочки из-за антивоенного рисунка в школе, пишет "Медуза" со ссылкой на "Медиазону".
В пятницу, 14 апреля, охотники из Пярнумаа (Эстония) встретили глухаря, который взлетел прямо на капот автомобиля, пишет Rus.Postimees.
Интересное чтиво:
Не каждой матери приходится переживать то, что пришлось пережить Анете Пиньке, глядя, как медсестры в больнице пытаются выдавить гной из фурункулов на теле ее сына, чтобы воспаленную сыпь от ветрянки не пришлось оперировать. "Микелис кричал, я плакала и тогда даже не сказала ему, что нужно терпеть и мысленно надеть плащ супермена".
Суд по экономическим делам начал рассмотрение дела, в котором предприятие Ostas parks выступает против издательств Dienas mediji и Dienas bizness с целью солидарно взыскать с них полтора миллиона евро. Сумму образуют несколько регулярно выделяемых с 2016 года Dienas mediji займов, которые не были возвращены, сообщает передача De Facto Латвийского телевидения.
Согласно исследованию потребления табака и никотина, проведенному Институтом балтийских исследований, несмотря на запрет, ароматизаторы для электронных сигарет в Эстонии все еще продаются. Заказывать их в зарубежных интернет-магазинах запрещено, однако профилактическая работа в этом направлении еще не завершена. Государственная политика в отношении табака и никотина строго регулирует вопросы, связанные с табаком, но альтернативы оставляет без внимания, пишет Rus.Postimees.
Латвийское предприятие Fiber Optical Solution, которое производит высококачественные навигационные устройства и которое США в декабре включили в так называемый список экспортного контроля, исторически связан с двумя российскими предприятиями. США сообщили, что латвийский производитель помогал российской военной индустрии. У МИД Латвии подтверждения этому нет. Само предприятие включение в список оспорило, сообщает передача De Facto Латвийского телевидения.
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