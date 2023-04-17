Премьер ситуацию в Огре назвал неприемлемой и призвал министра вмешаться

Развитие ситуации в Огрском самоуправлении непонятно и неприемлемо с точки зрения Кариньша, и министр регионального развития должен вмешаться, чтобы рассмотреть этот вопрос по существу, отметил премьер.

Как сообщалось, конфликт между представителями Огрского самоуправления и Огрского музея развивается уже несколько месяцев.

Незадолго до внеочередного заседания Огрской краевой думы, на котором планировалось принять решение о временном отстранении от должности директора Огрского историко-художественного музея Эвии Смилтниеце, она уволилась сама. Об этом Смилтниеце рассказала агентству LETA.