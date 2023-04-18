"Его просто бомбануло": Автора провокационной надписи в Нарве отбивают от тюрьмы

Консервация и защита стенных росписей Бэнкси, оставшихся после его визита в Украину. Гимнастку в Ирпени удастся сохранить. Февраль 2023. Фото: Evgen Kotenko/SIPA/Evgen Kotenko/SIPA

Для художника, резидента тартуской галереи KOGO Алексея Гордина акция на месте танка "изначально выглядела как выражение определенной позиции. Фраза кардинально поменяла свое значение в данном контексте. Как любой агрессивный активизм, она ударила в больное место и большинством людей была воспринята буквально" - комментирует Алексей.

Художник напоминает, что несколько лет назад в Таллинне произошло нечто подобное, когда остановку трамвая разделили на "русскую" и "эстонскую" половины. "Позднее в этом призналась одна из действующих политических партий ("ответственность" за скандал взяла на себя "Ээсти 200" - прим. ред.). В обоих случаях нельзя отрицать осмысленную провокационность и дерзость автора высказывания", - проводит параллель Гордин.

Художник Алексей Гордин 17 апреля 2023. Фото: личный архив

Акция была всплеском эмоций

В отличие от своего коллеги по цеху, художница, продюсер и ведущая подкаста "Как рука ходит?" Эви Пярн признается, что первой ее реакцией на фото граффити был ужас. "Но вскоре он сменился чувством, что цитата - на своем месте. На месте призрачного танка и костей прошлого, которые используются российской пропагандой для оправдания зла, которое творится сегодня" - говорит Пярн. По ее мнению, автор надписи "хотел потроллить часть общества, которая приносит к этому месту свечи и цветы, и которая не осознает, как манипуляция на их чувствах и памяти позволяет им же оправдывать фашизм и убийства в Украине сегодня", - заключает Пярн.

Художница, продюсер, автор подкаста "Как рука ходит?" Эви Пярн. Фото: Анника Хаас