Глава украинской разведки: мы знаем имя российского солдата, который обезглавил пленника

По словам Буданова, "так случилось", что почти все россияне, которые казнили украинских солдат, "уже не существуют".

При этом Буданов отказался назвать это имя.

"Да, есть... Кто он - мы знаем", - сказал Буданов в ответ на вопрос, известен ли исполнитель этого военного преступления.

Как сообщалось, вечером во вторник, 11 апреля, в Telegram-каналах распространилось видео, предположительно, жестокого убийства российскими военными украинского военнослужащего.

Жертва лежит на земле в камуфляже и с желтой повязкой, которой обозначают себя украинские военные. Находящиеся вокруг несколько человек кричат тому, что с ножом: "Работаем, братья! Отрезай, бл**ь! Ломай позвоночник ему! Что, никогда бошки не резал? До конца, бл**ь", описывает происходящее на видео "Зеркало".

Когда голова, предположительно, украинского военнослужащего отделена от тела, человек за кадром говорит: "В мешок ее, нах**, и отправить командиру".

The Insider отмечает, что на видео один из военных говорит по рации, в том числе звучит позывной "Варяг".

К убийству военнопленного причастна ЧВК "Вагнер", заявил основатель Gulagu.net Владимир Осечкин в эфире YouTube-канала "Ходорковский Live". По его словам, он связался с бежавшим в Норвегию экс-бойцом ЧВК "Вагнер" Андреем Медведевым, который опознал на видеозаписи своих бывших сослуживцев.