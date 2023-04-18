Шпионаж в пользу "русских ведьм": история одного преступления в войне в Украине

Из его постов следует, что он очень увлечен темой магии, колдовства и эзотерики, а одна из его кумиров - некая Алена Полынь, описываемая как "главная ведьма России" и глава организации "Империя сильнейших ведьм".

В частности, он поставил лайк под публикацией Полынь, в которой она описывает ритуал "в поддержку президента России Владимира Путина в день его рождения".

Другие лайки он оставлял в группе в соцсети "ВКонтакте" под названием "Россия - великая страна ура". Украинские силовики расценивают это как "распространение материалов, оправдывающих вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины" (ч. 2 ст. 436-2 УК).

Пункты обвинения

Арестован он был 4 февраля с залогом в 217 тыс. гривен именно за поддержку российской агрессии. Ни о каком шпионаже в материалах дела на тот момент не упоминалось. Романишину грозило до 8 лет лишения свободы.

Но уже 15 февраля пресс-центр СБУ опубликовал релиз, в котором силовики называют Романишина агентом ФСБ, слившим врагу данные об обороне Николаева.

"Российская спецслужба привлекла его к тайному сотрудничеству через запрещенную социальную сеть "ВКонтакте". По указанию оккупантов собирал разведданные о дислокации и перемещениях подразделений Сил обороны в регионе", - говорится в отчете СБУ.

По данным украинских спецслужб, Романишин передал россиянам информацию о расположении критической инфраструктуры и ее техническом состоянии, а также выведывал координаты украинских войск и укрепрайонов в Николаевском областном центре.