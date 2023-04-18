Протесты во Франции: в Марселе арестованы 13 человек

Акция произошла во время организованной профсоюзами демонстрации протеста против реформы пенсионной системы, проводимой президентом Франции Эммануэлем Макроном, которая, среди прочего, предусматривает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет.

Счетчики газа и электроэнергии были выброшены из грузовика бастующими энергетиками возле здания региональной администрации в Марселе. Они также оставили на улице небольшие петарды, сообщил агентству AP один из участников демонстрации.

Полиция сообщила, что во время демонстрации произошел громкий взрыв, а в полицию полетели обломки.

Полицейские остановили грузовик и арестовали 13 человек, которые находились внутри.

Все задержанные являются членами профсоюза CGT Energy.