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Протесты во Франции: в Марселе арестованы 13 человек

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Протесты во Франции
Протесты во Франции Фото: GEOFFROY VAN DER HASSELT/AFP

Французская полиция в понедельник, 17 апреля, арестовала 13 человек за то, что те выкинули счетчики газа и электричества возле здания правительства в Марселе.

Акция произошла во время организованной профсоюзами демонстрации протеста против реформы пенсионной системы, проводимой президентом Франции Эммануэлем Макроном, которая, среди прочего, предусматривает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет.

Счетчики газа и электроэнергии были выброшены из грузовика бастующими энергетиками возле здания региональной администрации в Марселе. Они также оставили на улице небольшие петарды, сообщил агентству AP один из участников демонстрации.

Полиция сообщила, что во время демонстрации произошел громкий взрыв, а в полицию полетели обломки.

Полицейские остановили грузовик и арестовали 13 человек, которые находились внутри.

Все задержанные являются членами профсоюза CGT Energy.

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