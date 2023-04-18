Путин побывал на оккупированных территориях Украины

На видео видно, что Путин выходит из вертолета Ми-8, далее кортеж из джипов въезжает в город Геническ, который стал центром оккупированной части Херсонской области. Когда Путин выходит из джипа, его приветствует командующий группировкой "Днепр" Олег Макаревич.

Он доложил, что его группировка "занимает оборону в соответствии с распоряжением".

Кроме того, американские военные эксперты и британская разведка сообщали, что командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский вернулся на фронт после предполагаемого отстранения в январе (по их данным, для усиления наступления на Бахмут в Донецкой области).

Путин не скупился на похвалу в адрес генерал-полковника Теплинского: "Знаю, что по поручению начальника генерального штаба и министра обороны он был достаточно долго на передней линии, сделал доклад очень обстоятельный. Министерство обороны и генштаб очень высоко его оценили".

Еще на одном видео появляется генерал-полковник Александр Лапин, об удалении которого с фронта и назначении начальником главного штаба сухопутных войск СМИ сообщали в январе.

Украинские власти пока никак не прокомментировали кадры с посещением Путиным оккупированных территорий. Пресс-служба Кремля утверждает, что Путин также побывал еще в одном штабе - "Восток", который относится к Росгвардии, "в Луганской народной республике". Именно там ему якобы докладывал генерал Лапин. Поездки "заранее не готовились", подчеркивается в сообщении Кремля.

Это первая поездка Путина в Херсонскую и Луганскую области с начала войны. До этого 19 марта также в условиях секретности в темное время суток посещал Мариуполь, захваченный Россией в мае прошлого года и сильно разрушенный. В Мариуполе погибло большое число мирных жителей. Путин на опубликованных кадрах ездил по городу и общался с людьми, в которых украинские СМИ быстро узнали пророссийских активистов.

Сейчас же, как пишет сайт Кремля, Путин "поздравил военнослужащих с праздником Пасхи и передал им в дар копии икон".