Видео ⟩ На чемпионате мира по снукеру экоактивисты устроили хаос

Парень и девушка оказались экоактивистами. Молодой человек в футболке с надписью Just Stop Oil успел залезть на стол и испортить сукно: он рассыпал по поверхности какой-то оранжевый порошок - предположительно, сухую краску. Девушку задержали раньше, и она не успела ничего испортить.

Активистов быстро задержала охрана, которая передала нарушителей полиции.

Руководство World Snooker Tour (WST) сообщило, что за ночь организаторам турнира придется экстренно перестелить сукно.

How to make everyone hate your cause.



‘Just Stop Oil’ moron jumps on the table at the Snooker World Championship in Sheffield 😤 pic.twitter.com/Sly641TKZY — Britain First (@BFirstParty) April 17, 2023

Don’t mess with Olivier Marteel 👊🏻pic.twitter.com/EUewRt5J86 — Live Snooker (@Livesnooker) April 17, 2023

"Мы требуем, чтобы правительство немедленно остановило все новые британские проекты по добыче ископаемого топлива, и призываем британские спортивные учреждения оказать гражданское сопротивление правительственной политике геноцида", - сообщила группа Just Stop Oil в соцсетях.

Игру на втором столе возобновили через 30 минут, а сессию Роберта Милкинса и Джо Перри перенесли на следующий день.