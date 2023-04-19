Пасхальные яички и Златан на мотоцикле. Как прошла неделя звёзд спорта?

Сегодня среда, а это значит, что пора заглянуть в Instagram к известным спортсменам.
Голкипер "Реала" Андрей Лунин вместе с женой и сыном в национальных одеждах поздравили украинцев с Пасхой и пожелали Победы и Мира
Эстонская теннисистка Анетт Контавейт рекламировала Porsche
Баскетболистка Кейси Плам тоже сфотографировалась на фоне автомобиля
А вот Златан Ибрагимович предпочитает мотоциклы
Милыми фото с женой и дочерью поделился украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко
Семья Левандовски тоже отмечала Пасху
Футболистка Надежда Карпова любит одежду оверсайз
Польский боец ММА Йоанна Енджейчик и очень много калорий рядом с ней
Украинка Марина Мороз из UFC каталась на качелях
Дарья Клишина держала на руках милого пасхального зайца
С пасхальными яйцами в сине-жёлтых цветах поздравил украинцев легенда киевского "Динамо" Артём Милевский
Американская теннисистка Слоан Стивенс отдыхала на Ямайке
Украинка Марина Бех-Романчук мало кого может оставить равнодушным
Дэвид Бекхэм поздравил свою жену Викторию с днём рождения, опубликовав архивное фото
Нидерландская конькобежка Ютта Лердам объявила об отношениях с блогером и боксёром Джейком Полом
Дзюдоистка Дарья Белодед усердно тренировалась
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