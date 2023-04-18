Видео ⟩ "Я увидела ангелов". Штангистка из Румынии выиграла чемпионат Европы после обморока

Сначала в шоковое состояние всех привели соревнования у женщин в весовой категории до 49 кг.

21-летняя турецкая тяжелоатлетка Баяв Пелинсу попыталась поднять вес 96 кг, но тут же бросила штангу и упала в обморок.

О причинах обморока не сообщается, но судя по социальным сетям Пелинсу ей уже лучше - турчанка вернулась домой.

Подобная история случилась и в категории до 55 кг. Там несчастье приключилось с 19-летней румынкой Андреа Котрутой, которая потеряла сознание во время второй попытки в толчке.

"Я не знаю, что случилось. Я увидела ангелов, я увидела людей, летающих по залу, и я упала", - цитирует спортсменку Inside the Games.

Вскоре после этого спортсменку привели в чувства и она вновь вышла на помост, чтобы взять вес в 110 кг. В итоге Котрута стала чемпионкой Европы, суммарно за рывок и толчок набрав 201 кг.