Одна семья - пять гробов: в трагическом ДТП в Литве погибли дети и родители

Портал tv3.lt сообщает, что правоохранителям удалось установить личности погибших - это была вся семья из села, расположенного недалеко от места трагического происшествия. За рулем автомобиля был мужчина 1998 года рождения по имени Ритис, в машине также находились его гражданская жена 1980 года рождения и трое их детей.

Семья проживала с матерью погибшей женщины, которая тяжело больна, сообщил знакомый семьи. Также он уточнил, что семья была бедной.

Уже сообщалось, что в 7:16 в спасательный центр поступил сигнал о серьезном ДТП в городе Майшягала - легковой автомобиль столкнулся с грузовиком.

Авария произошла на прямом участке дороги, где не была затруднена видимость. На данный момент обстоятельства происшествия выясняются, причины аварии неизвестны. По имеющимся у полиции данным, произошло лобовое столкновение двух автомобилей.

В трагическом ДТП погибли трое несовершеннолетних - шестилетняя девочка, восьмилетний мальчик и 17-летний юноша. Также погибли двое взрослых - женщина 1980 года рождения и мужчина 1998 года рождения, который находился за рулем автомобиля.

Шестилетнюю девочку вытащили из разбитого автомобиля и передали медикам, но, к сожалению, врачи не смогли спасти ребенку жизнь. Остальные люди, находившиеся в легковой машине, погибли на месте аварии.

По предварительной информации полиции, легковушка врезалась в грузовик, в результате чего грузовик перевернулся. За рулем грузовика находился мужчина 1988 года рождения, который утверждал, что легковушка внезапно выехала на встречную полосу и врезалась в его автомобиль.