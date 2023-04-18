Бунцис: "Билеты на первые игры ЧМ по хоккею почти распроданы"

При этом он признал, что в целом спрос на покупку билетов можно оценить как умеренно хороший. Бунцис уверен, что по мере приближения чемпионата интерес людей к покупке билетов будет возрастать.

На данный момент наиболее востребованы матчи с участием команд из Чехии, Словакии, Швейцарии и Латвии.

​Отвечая на вопрос об организационных аспектах чемпионата, Бунцис указал, что в ближайшее время начнутся работы по адаптации "Арена Рига" и её территории, а также Олимпийского центра Rimi для нужд хоккейного чемпионата.

"Не хочу сказать, что мы сталкиваемся с трудностями, но в нашей работе недостатка в вызовах нет", - сказал глава оргкомитета.

Бунцис подчеркнул, что в настоящее время всё идёт согласно запланированному графику.

На вопрос о господдержке организации чемпионата Бунцис сказал, что деньги ещё не поступили, но есть надежда, что это может произойти в ближайшее время.

Он отметил, что хоккейный чемпионат станет самым крупным спортивным событием этого года с большим количеством болельщиков и из-за рубежа, что даст стране и Риге дополнительную экономическую активность и доходы в бюджет.

"Кроме того, до турнира ещё больше трёх недель, а сам турнир здесь, в Латвии, будет проходить почти две недели. Государственная поддержка будет большим облегчением, чтобы покрыть все необходимые расходы на проведение чемпионата", - сказал Бунцис.

Напомним, после начала войны в Украине IIHF дисквалифицировала сборные России и Беларуси, лишив Россию также права проведения чемпионата мира по хоккею 2023 года. Чемпионат был перенесён в Финляндию и Латвию.