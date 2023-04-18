Под Ригой собрались строить мусоросжигательный завод. Жители и дума против

Кроме того, Рижскую думу беспокоит проблема окружающей среды. По сути, мусоросжигательная установка окажется на удалении всего нескольких километров от жилых районов города.

"Если мы посмотрим исследования, как эти установки влияют на окружающую среду, то там говорится, что они безопасны. Да, они отвечают современным стандартам. Но как только мы начинаем замерять то, что за пределами этих стандартов, или искать те вещества, которые не включены в замеры, то оказывается, что довольно большие объемы загрязнения попадают в окружающую среду.

Например, есть исследования в Литве, что куриные яйца, полученные в радиусе двух километров вокруг этой сжигательной установки, нельзя пускать в продажу, поскольку в них много вредных веществ", - отмечает Майрита Лусе.

Также на портале общественных инициатив Manabalss.lv начали собирать подписи против строительства завода.

Портал Rus.LSM сообщает, что "до 12 мая жители могут обращаться в бюро по поводу планируемого строительства и представить свое мнение и предложения".

"25 апреля в 17:00 состоится удаленное собрание, куда жители также приглашены и смогут задать свои вопросы", - рассказала директор Государственного бюро по управлению средой Дайга Авдеянова.

Когда все стороны будут выслушаны, бюро проведет собственный анализ. После чего выдаст свое заключение, можно строить мусоросжигательный завод на окраине Риги или нет.

Видео: Сюжет программы Rus.Lsm (на русском языке)