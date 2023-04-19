В гранд-финале "Евровидения-2023" выступят украинские артисты

"Эти артисты продемонстрируют, что Украина всегда показывала невероятный результат в совершенно разных жанрах. Это будет очень символический парад флагов, учитывая 20-летие с начала участия Украины в Евровидении", – отметил Ненов.

Напомним, "Евровидение-2023" состоится в Ливерпуле, Великобритания от имени Украины, представители которой - украинская группа Kalush Orchestra - заняли первое место на "Евровидении-2022" в Турине, Италия. 17 июня 2022 года Европейский вещательный союз заявил, что конкурс не может быть проведен в Украине, поскольку в стране продолжается война.

Участие в полуфиналах примут представители 31 страны.

Два полуфинала пройдут 9-го и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая. По итогам полуфиналов будут отобраны по 10 финалистов. Они выступят в финале конкурса вместе с участником из Украины и представителями "большой пятерки" (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция – главные спонсоры "Евровидения", представители этих стран выходят в финал автоматически).

Ведущими шоу стали фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина, ирландский комик и постоянный комментатор Евровидения Грэм Нортон, британская певица Ханна Уоддингем и британская телеведущая, модель и вокалистка Алиша Диксон.