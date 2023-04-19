В гранд-финале "Евровидения-2023" выступят украинские артисты

Украинский режиссер Герман Ненов, который является креативным директором от Украины на "Евровидении-2023", 17 апреля в Facebook опубликовал имена украинских артистов, которые выступят от имени Украины в перерывах во время гранд-финала.
Известно, что откроет гранд-финал украинская группа Kalush Orchestra, которая является победителем "Евровидения-2022".
В параде флагов примут участие победительница "Евровидения-2016" Джамала, финалисты "Евровидения-202"1 – группа Go-A, финалистка "Евровидения-2013" Тина Кароль и финалистка "Евровидения-2007" Верка Сердючка (Андрей Данилко).
"Эти артисты продемонстрируют, что Украина всегда показывала невероятный результат в совершенно разных жанрах. Это будет очень символический парад флагов, учитывая 20-летие с начала участия Украины в Евровидении", – отметил Ненов.
Напомним, "Евровидение-2023" состоится в Ливерпуле, Великобритания от имени Украины, представители которой - украинская группа Kalush Orchestra - заняли первое место на "Евровидении-2022" в Турине, Италия. 17 июня 2022 года Европейский вещательный союз заявил, что конкурс не может быть проведен в Украине, поскольку в стране продолжается война.
Украину будет представлять группа Тvorchi с песней Heart of Steel.
Участие в полуфиналах примут представители 31 страны.
Два полуфинала пройдут 9-го и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая. По итогам полуфиналов будут отобраны по 10 финалистов. Они выступят в финале конкурса вместе с участником из Украины и представителями "большой пятерки" (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция – главные спонсоры "Евровидения", представители этих стран выходят в финал автоматически).
Ведущими шоу стали фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина, ирландский комик и постоянный комментатор Евровидения Грэм Нортон, британская певица Ханна Уоддингем и британская телеведущая, модель и вокалистка Алиша Диксон.
В первом полуфинале в перерывах выступят украинская певица Alyosha, которая в 2010 году вошла в десятку финалистов этого конкурса, и Санина.
Во втором полуфинале на сцену выйдут представительница Украины на "Евровидении-2014" Мария Яремчук, украинский рэпер и волонтер Otoy, чей брат погиб, защищая "Азовсталь", а также украинская певица, участница Детского "Евровидения-2022" Злата Дзюнька.
Напомним, Латвию представит группа Sudden Lights. Хотя у музыкантов в Латвии огромное число поклонников и многие знают их песни, по прогнозам букмекеров, Латвия не сможет на этот раз выйти в финал. И это уже шестой год подряд.
В начале февраля в ходе конкурса Supernova стало известно, кто будет представлять Латвию на "Евровидении". Два участника - певица Патриша и альтернативная рок-группа Sudden Lights - быстро стали одними из главных фаворитов в оценке букмекерской конторы.
Хотя изначально Патриша была главным фаворитом, после полуфинала ситуация изменилась - вперед вышли Sudden Lights, которые подтвердили свой статус фаворита песней Aijā и получили золотой билет на "Евровидение".
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