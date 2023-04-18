Латвийского тренера обвинили в совращении и пьянстве на работе

На прошлой неделе портал Delfi пролил свет на многочисленные нарушения, допущенные тренером Стельмахом, среди которых эмоциональное насилие над воспитанницами, совращение и употребление алкоголя во время рабочего процесса.

В понедельник LSFP заверил агентство LETA, что организация не располагала конкретными доказательствами действий Стельмаха, которые были упомянуты в статье. Также в организации заявили, что не получали никаких официальных заявлений от Латвийского баскетбольного союза (LBS) или работодателя тренера - Юрмальской спортивной школы.

В ответ на это VEF Rīga обратился в LSFP с просьбой на время рассмотрения приостановить тренерский сертификат Стельмаха и запретить ему работать с детьми.

VEF Rīga отмечает, что в подобных ситуациях нет срока давности и не должно быть толерантности со стороны окружающих.

"Если мы будем стоять в стороне и бездействовать, мы все станем соучастниками", - сказал в заявлении президент VEF Rīga Гатис Яхович.

Портал tv3.lv сообщает, что Латвийский баскетбольный союз проконсультировался с юристами и решил обратиться в полицию с просьбой проверить прозвучавшую в статье информацию.

В марте Стельмах ушёл с должности главного тренера женской сборной U-18 после общественного резонанса, вызванного нечестной игрой его команды во время матча за бронзовые медали в Женской баскетбольной лиги Латвии (LSBL), в котором его команда Jūrmala одержала победу. После этого Стельмах также приостановил своё членство в комиссии тренеров LBS.