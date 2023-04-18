В России отменено шествие "Бессмертного полка"

Председатель центрального штаба движения "Волонтеры Победы", депутат Госдумы Ольга Занко заявила агентству, что празднование 9 мая в Москве и других городах России в 2023 году будет проходить в смешанном формате.

В прошлом году, когда Россия начала войну против Украины, акция "Бессмертный полк" проводилась. В Москве в ней участвовал Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что власти двух регионов, граничащих с Украиной, заявили об отмене военных парадов 9 мая. Также сообщается, что не будет парада и в оккупированном Крыму.