В России отменено шествие "Бессмертного полка"

В этом году в России не будет уличных шествий "Бессмертный полк", сообщает Русская служба BBC со ссылкой на сопредседателя центрального штаба движения, депутата Госдумы Елену Цунаеву.
Председатель центрального штаба движения "Волонтеры Победы", депутат Госдумы Ольга Занко заявила агентству, что празднование 9 мая в Москве и других городах России в 2023 году будет проходить в смешанном формате.
В прошлом году, когда Россия начала войну против Украины, акция "Бессмертный полк" проводилась. В Москве в ней участвовал Владимир Путин.
Ранее сообщалось, что власти двух регионов, граничащих с Украиной, заявили об отмене военных парадов 9 мая. Также сообщается, что не будет парада и в оккупированном Крыму.
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