Анастасия Григорьева развелась и ждёт второго ребёнка

Даугавпилчанка в 2017 году вышла замуж за борца вольного стиля Иманта Лаговскиса, но после пяти лет брака пара решила развестись. В браке у спортсменов родился сын Алан.

"В прошлом году я рассталась с мужем. У нас сохранились хорошие отношения, ведь он всё-таки папа Алана", - объясняет 32-летняя Анастасия.

Прошлый год был полон перемен для латвийской спортсменки. После развода она влюбилась в коллегу, с которым уже в июне станет родителями. Новым избранником Анастасии стал 23-летний борец вольного стиля Ивар Самушонок, который два года назад стал бронзовым призёром чемпионата мира U-23.

"Мне кажется, что все люди, которые создают семью, хотят, чтобы она сложилась с одним человеком и на всю жизнь. К сожалению, жизнь часто бывает довольно непредсказуемой, и всякое может случиться. Я всегда хотела большую семью с несколькими детьми, но, наверное, когда о чём-то мечтаешь, нужно ещё больше конкретизировать свои желания", - цитирует Анастасию Privatā Dzīve.

Анастасия и Ивар знают пол будущего ребёнка, но решили пока не раскрывать его публично.

Privatā Dzīve пишет, что через три месяца после родов Григорьева собирается участвовать в квалификации к Олимпийским играм 2024 года в Париже.

Анастасия Григорьева - четырёхкратная чемпионка Европы, победительница Европейских Игр 2019 года, а также обладательница двух бронзовых медалей чемпионатов мира.