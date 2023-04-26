Канадская спортсменка: "Я участница Олимпиады, но за квартиру плачу с помощью..."

Янкулеску родилась в городе Сибиу в Румынии, где и начала заниматься спортом, пока в 2001 году не иммигрировала со своей семьёй в Торонто. В 2007 году Александра занялась конькобежным спортом, сразу же выиграла чемпионат Румынии, а в 2009 году уже выступала на чемпионате Канады и на чемпионате Северной Америки.

В 2014 году девушка попала в национальную сборную и участвовала в Кубке мира, но два года спустя из-за конкуренции в канадской сборной вновь стала выступать за сборную Румынии.

У участницы двух чемпионатов мира и одной Олимпиады нет каких-либо серьёзных достижений на мировой арене. Однако именно ей принадлежат два конькобежных рекорда Канады - на дистанциях 500 и 1000 метров.