Канадская спортсменка: "Я участница Олимпиады, но за квартиру плачу с помощью..."

Будучи конькобежкой, Александра Янкулеску представляла Румынию на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане в 2018 году. Затем она решила переквалифицироваться в велосипедистку, чтобы поехать на летнюю Олимпиаду-2024 в Париж. Для достижения своей цели девушка нашла необычный источник финансирования.
Янкулеску родилась в городе Сибиу в Румынии, где и начала заниматься спортом, пока в 2001 году не иммигрировала со своей семьёй в Торонто. В 2007 году Александра занялась конькобежным спортом, сразу же выиграла чемпионат Румынии, а в 2009 году уже выступала на чемпионате Канады и на чемпионате Северной Америки.
В 2014 году девушка попала в национальную сборную и участвовала в Кубке мира, но два года спустя из-за конкуренции в канадской сборной вновь стала выступать за сборную Румынии.
У участницы двух чемпионатов мира и одной Олимпиады нет каких-либо серьёзных достижений на мировой арене. Однако именно ей принадлежат два конькобежных рекорда Канады - на дистанциях 500 и 1000 метров.
После Олимпиады-2018, где в соревнованиях на 500 метров она заняла последнее, 31-е место, Александра переехала в Ванкувер, чтобы заняться велоспортом на треке, потому что ей нужны были перемены.
Её цель - Олимпийские игры в Париже. Янкулеску хочет войти в элитный клуб спортсменок, участвовавших и в летней, и в зимней Олимпиадах.
Для достижения своей цели 31-летняя спортсменка выбрала необычный способ - она создала аккаунт на платформе для взрослых OnlyFans, где продаёт свои интимные фотографии.
"Я участница Олимпиады, но я создала аккаунт в OnlyFans. Он помогает мне выжить, платить за квартиру, платить за продукты, а также покрывает расходы на кофе и тренировки", - призналась спортсменка в интервью Daily Star.
Девушка признаётся, что ей удалось быстро раскрепоститься, чтобы постоянно делать пикантные снимки. Изначально румынка решила, что первый месяц попробует этим заниматься, но потом смогла научиться любить своё тело по-другому.
"Раньше меня волновало, что думают люди, но потом я поняла, что их мнение не оплачивает мои счета".
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