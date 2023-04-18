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Кирсис: в ближайшие 5-7 лет в инфраструктуру Риги будет вложено 700 млн евро

rus.tvnet.lv/LETA
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Строительство Rail Baltica в Риге
Строительство Rail Baltica в Риге Фото: Jānis Škapars/TVNET

Рижское самоуправление планирует в ближайшие 5-7 лет вложить около 700 млн евро в ремонт мостов и улучшение городской инфраструктуры, сообщил на заседании комиссии Сейма по народному хозяйству вице-мэр Риги Вилнис Кирсис.

Например, на реализацию четвертой очереди строительства Южного моста планируется выделить около 100 млн евро.

Кирсис также отметил, что в преобразование территории вокруг Центрального вокзала необходимо вложить около 150 млн евро, еще 30-40 млн евро может потребоваться для туннеля улиц Пилдас и Резнас.

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