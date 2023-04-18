В Риге открылся новый ресторан McDonald’s, а по всей стране ищут предполагаемого преступника Леона Русиньша. Обо всех важных событиях за вторник, 18 апреля, можно прочитать в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Главное за 18 апреля ⟩ Поиски преступника, новый McDonald’s в Риге и стройка мусоросжигательного завода
Новости Латвии:
Восточноземгальский участок Земгальского регионального управления Государственной полиции по подозрению в совершении тяжкого преступления разыскивает Леона Русиньша 1970 года рождения. Он подозревается в убийстве женщины в Екабпилсе. Учитывая характер содеянного и полученную информацию о личности подозреваемого, по всей Латвии были немедленно начаты обширные поисковые мероприятия.
На границе Риги и Ропажского края собираются построить мусоросжигательный завод. Проект этого завода стал сюрпризом для жителей районов, которые находятся рядом со станцией. Об этом пишет Rus.LSM.
Национальное объединение (НО) приняло решение выдвинуть кандидатуру действующего президента Латвии Эгила Левитса для переизбрания на этот пост.
Утром в понедельник, 17 апреля, в микрорайоне Плявниеки загорелся автобус Rīgas satiksme. Пока шли спасательные работы, образовались большие пробки. Свидетели рассказали о происшествии.
Правительство сегодня, 18 апреля, утвердило предложенный Министерством образования и науки график повышения зарплат учителей, согласно которому с 1 сентября этого года самая низкая почасовая ставка для педагогов, за исключением воспитателей дошкольных учреждений, составит 8,50 евро.
Компания быстрого питания McDonald’s инвестировала 1,3 млн евро и открыла новый ресторан в Риге, на улице Юглас, сообщили в компании. Таким образом, у McDonald’s 14 филиалов в Латвии. Площадь нового заведения составляет 405 квадратных метров.
В четверг, 20 апреля, в 8:30 у главного здания Министерства охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) пройдет акция протеста, участники которой потребуют отставки председателя Огрской краевой думы Эгила Хелманиса, сообщает директор "Общества за открытость - Delna" Инесе Тауриня.
В случаях, когда учебное заведение не было уведомлено в течение 20 дней о выезде из страны или продолжении обучения в другом учебном заведении, дети украинских беженцев будут исключаться из программ дошкольного образования или общего основного образования. Такие поправки поддержало сегодня, 18 апреля, правительство.
На прошлой неделе женщина опубликовала в социальных сетях сообщение о парне, который якобы умер в трамвае. Она заявила, что водитель общественного транспорта вела себя незаконно и жестоко, сообщает программа Degpunktā. Пассажир якобы рухнул на пол и умер, но водитель соблюдала график маршрута и не остановила трамвай.
Правоохранительные органы разыскивают гражданина Латвии Александра Малышева, который участвовал в военных операциях и нападениях на вооруженные силы Украины.
В понедельник, 17 апреля, около 10:00 в Рижскую муниципальную полицию поступил звонок от жителя Вецмилгрависа, который сообщил, что его сосед стрелял по птицам из пневматического ружья. На место происшествия была направлена ближайшая бригада полиции.
С 1 мая еще на 11 маршрутах общественного транспорта в Риге посадка будет только через передние двери, сообщила агентству LETA представитель муниципального транспортного предприятия Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.
20 апреля на сцене кинотеатра Splendid Palace на открытой встрече "Во всем согласны" выступят кинокритик Антон Долин и журналист Зинаида Пронченко, сообщает портал balticevents.info. Вечер пройдет в формате Public Talk, где двое кинокритиков поговорят о кино и обо всем, что с ним связано.
Баскетбольный клуб VEF Rīga во вторник обратится в Латвийский совет спортивных федераций (LSFP) с просьбой приостановить тренерский сертификат Андриса Стельмаха.
Звезда реалити-шоу Slavenības. Bez filtra Магоне Лиедескална время от времени попадает в центр внимания общественности за свои действия или высказывания. Теперь ей заинтересовалась Служба госбезопасности Англии.
За рубежом:
Из сообщений Кремля следует, что президент России Владимир Путин побывал в двух частично оккупированных регионах Украины - Херсонской и Луганской областях. Время поездки не уточняется. Об этом сообщает Русская служба BBC.
Утром в понедельник, 17 апреля, Литву потрясло трагическое известие - в серьезной аварии погибли пять человек, в том числе трое детей. Полиции удалось выяснить подробности трагедии.
В этом году в России не будет уличных шествий "Бессмертный полк", сообщает Русская служба BBC со ссылкой на сопредседателя центрального штаба движения, депутата Госдумы Елену Цунаеву.
Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Авдеевку Донецкой области, где посетил передовые позиции украинских войск, сообщает офис президента Украины.
В начале февраля полиция Эстонии обнаружила подпольное место выращивания конопли. Сотрудники полиции задержали подозреваемых в незаконном выращивании конопли и незаконном обороте наркотических веществ в больших количествах, пишет Rus.Postimees.
Буквально на прошлой неделе появилась новость о том, что второй по величине банк Объединенных Арабских Эмиратов Emirates NBD начал блокировать инвестиционные счета российских клиентов. С другой стороны, крупнейший банк Кипра только что начал еще более тщательную чистку своего портфеля.
Граффити с грозным приветом от "русского мира", которое появилось 14 апреля на месте памятника-танка в Нарве, недолго оставалось анонимным. Через два дня нарвский арт-активист Владимир Каштан выступил с покаянием за свои действия. Rus.Postimees расспросил деятелей современного искусства, как понимать этот скандальный жест и почему не стоит всецело полагаться на полицию.
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