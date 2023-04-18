Главное за 18 апреля ⟩ Поиски преступника, новый McDonald’s в Риге и стройка мусоросжигательного завода

Граффити с грозным приветом от "русского мира", которое появилось 14 апреля на месте памятника-танка в Нарве, недолго оставалось анонимным. Через два дня нарвский арт-активист Владимир Каштан выступил с покаянием за свои действия. Rus.Postimees расспросил деятелей современного искусства, как понимать этот скандальный жест и почему не стоит всецело полагаться на полицию.

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Каролина еще с детства знала, кем хочет быть. После окончания средней школы она десять лет училась, чтобы можно было проводить вскрытия и устанавливать причины смерти умерших. Эксперт судебной медицины сама говорит, что это похоже на работу детектива, когда сантиметр за сантиметром пытаешься понять, что произошло и почему человек умер. Литовскому порталу 15min.lt Каролина рассказывает, какова ее ежедневная работа, что об этом думают окружающие и как она справляется со всем увиденным.

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Многие хорошо знают осенние грибы, и даже не самые заядлые грибники способны отличить съедобные от ядовитых. Но вот сможете ли вы угадать названия грибов, которые растут весной?