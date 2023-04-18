Видео Путина на оккупированных территориях Херсонской и Луганской областей: что с ним не так

Геническ Фото: BBC

Би-би-си верифицировала геолокацию кадров с Путиным, сопоставив фотографии и установив идентичность зданий и водонапорной башни на них.

карта Фото: BBC

При этом в поездку в прифронтовые территории он не взял с собой ни министра обороны, ни главу генштаба Валерия Герасимова, которого сам же в январе назначил командующим СВО.

Первую поездку на оккупированные территории, в Мариуполь, президент России совершил после того, как суд в Гааге выдал ордер на его арест. Возможно, такими поездками он пытается продемонстрировать в первую очередь своему окружению, что по-прежнему контролирует ситуацию.

Хотя от мест, где он появляется, до реальной передовой было около 150 км, в то время как Владимир Зеленский посетил в среду Авдеевку, где до передовой около 5 км.

Опубликованное Кремлем видео о поездке президента оставляет больше вопросов, чем ответов, но одно можно сказать точно. Пока все мировые СМИ обсуждают, сколько свежих бригад будет готово у ВСУ к концу апреля, сколько они получили на вооружение БМП Bradley и западных танков, Владимир Путин привез своим войскам иконку.

Так что, как пошутил в разговоре с Би-би-си один из военнослужащих, находящийся в Херсонской области, "теперь у нас точно все будет хорошо".