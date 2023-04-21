ВИДЕО ⟩ Невероятные по красоте голы "Лиепаи" и разгром "Даугавпилса"

Отметим, что серия RFS без поражений длится уже семь матчей. Кроме того, подопечные Виктора Мороза не пропускают в свои ворота уже на протяжении пяти матчей.

"Ауда" заканчивала выездной матч против "Елгавы" вдевятером, но всё равно сумела сохранить свои ворота на замке - 0:0.

Уже на 12-й минуте швед Дуглас Бергквист оставил свою команду в меньшинстве, а в конце второго тайма хорват Божо Микулич получил вторую жёлтую карточку и покинул поле.

Предсказуемо закончился матч между лидером чемпионата "Ригой" и "Супер Новой", в котором подопечные Томислава Стипича одержали уверенную победу со счётом 4:0.

Рижане вышли вперёд на 8-й минуте, когда после передачи Марко Регжи отличился француз Кемельо Нгуэна. На 21-й минуте финский футболист Микаэль Сойсало обвёл сразу нескольких соперников и удвоил преимущество "Риги".

Во втором тайме "Рига" ещё дважды огорчила голкипера "Супер Новы". На 61-й минуте бразилец Дуглас Аурелиу, выполняя 11-метровый удар, пробил в штангу, но на добивании смог исправить ошибку. Точку в матче на последней минуте основного времени поставил Эдуард Дашкевич, для которого этот гол стал первым в чемпионате Латвии.

В заключительном матче седьмого тура "Валмиера" на выезде обыграла "Метту" - 1:0. Единственный гол на 64-й минуте забил Даниэль Балодис, которому ассистировал Алвис Яунземс.

В 8-м туре чемпионата Латвии 2023 года, который пройдёт 23-25 апреля, "Лиепая" на своём поле сыграет с "Даугавпилсом", "Валмиера" - с "Елгавой", "Ауда" - с "Тукумсом", RFS - с "Супер Новой", а "Рига" - с "Меттой".

Чемпион 2023 года определится после 36 туров, в которых каждая команда встретится друг с другом по четыре раза. Всего будет проведено 180 игр.

Турнирная таблица чемпионата Латвии 2023:

Фото: lff.lv