Подошёл к концу 7-й тур чемпионата Латвии по футболу, в котором зрители увидели не мало эффектных голов.
ВИДЕО ⟩ Невероятные по красоте голы "Лиепаи" и разгром "Даугавпилса"
Подошёл к концу 7-й тур чемпионата Латвии по футболу, в котором зрители увидели не мало эффектных голов.
Седьмой тур чемпионата Латвии по футболу начался с разгромной домашней победы "Лиепаи", которая принимала "Тукумс" - 3:0.
Счёт на 18-й минуте открыл бразилец Додо, который реализовал 11-метровый удар. На 31-й минуте второй гол в ворота "Тукумса" забил Янис Краутманис, который нанёс невероятный по точности удар из-за пределов штрафной.
Ко всем проблемам "Тукумса" на 53-й минуте гости остались вдесятером - вторую жёлтую карточку перед собой увидел Максим Сидоров, для которого это удаление стало уже вторым в текущем сезоне. Точку в матче на 69-й минуте поставил Эдуард Тиденберг, который забил супергол не уступающий по красоте удару Краутманиса.
"Даугавпилс" на своём поле потерпел сокрушительное поражение от RFS - 0:5. Гости открыли счёт уже на 6-й минуте - гол в свои ворота забил Давис Цуцурс. На 39-й минуте рижане удвоили своё преимущество благодаря голу Яниса Икауниекса.
Во втором тайме RFS ещё трижды отправила мяч в сетку ворот "Даугавпилса". Сначала на 54-й минуте отличился защитник Петр Мареш, на 69-й минуте гол забил Дмитрий Зеленков, а на 80-й минуте Мареш оформил дубль.
Отметим, что серия RFS без поражений длится уже семь матчей. Кроме того, подопечные Виктора Мороза не пропускают в свои ворота уже на протяжении пяти матчей.
"Ауда" заканчивала выездной матч против "Елгавы" вдевятером, но всё равно сумела сохранить свои ворота на замке - 0:0.
Уже на 12-й минуте швед Дуглас Бергквист оставил свою команду в меньшинстве, а в конце второго тайма хорват Божо Микулич получил вторую жёлтую карточку и покинул поле.
Предсказуемо закончился матч между лидером чемпионата "Ригой" и "Супер Новой", в котором подопечные Томислава Стипича одержали уверенную победу со счётом 4:0.
Рижане вышли вперёд на 8-й минуте, когда после передачи Марко Регжи отличился француз Кемельо Нгуэна. На 21-й минуте финский футболист Микаэль Сойсало обвёл сразу нескольких соперников и удвоил преимущество "Риги".
Во втором тайме "Рига" ещё дважды огорчила голкипера "Супер Новы". На 61-й минуте бразилец Дуглас Аурелиу, выполняя 11-метровый удар, пробил в штангу, но на добивании смог исправить ошибку. Точку в матче на последней минуте основного времени поставил Эдуард Дашкевич, для которого этот гол стал первым в чемпионате Латвии.
В заключительном матче седьмого тура "Валмиера" на выезде обыграла "Метту" - 1:0. Единственный гол на 64-й минуте забил Даниэль Балодис, которому ассистировал Алвис Яунземс.
В 8-м туре чемпионата Латвии 2023 года, который пройдёт 23-25 апреля, "Лиепая" на своём поле сыграет с "Даугавпилсом", "Валмиера" - с "Елгавой", "Ауда" - с "Тукумсом", RFS - с "Супер Новой", а "Рига" - с "Меттой".
Чемпион 2023 года определится после 36 туров, в которых каждая команда встретится друг с другом по четыре раза. Всего будет проведено 180 игр.
Турнирная таблица чемпионата Латвии 2023:
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