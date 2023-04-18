Латвийский тяжелоатлет Ритвар Сухарев стал чемпионом Европы

Сухарев, который выступал в группе "А", в первой попытке в рывке поднял 147 килограммов, во второй - 152 килограмма, а в третьей попытке не смог справиться с весом 155 килограммов.

Этот результат позволил Сухареву занять второе место в рывке, уступив лишь 3 кг итальянцу Мирко Дзанни. Третье место в рывке с результатом 121 кг занял представитель Болгарии Божидар Андреев.

В толчке Сухарев смог поднять 177, 180 и 184 кг, что позволило ему занять четвёртое место. Чемпионом в толчке стал турок Юссуф Гендж (186 кг), вторым стал испанец Давид Санчес Лопес (185 кг), а третьим - немец Макс Ланг (185 кг).

В общей сложности латвийский тяжелоатлет набрал 336 кг и стал победителем чемпионата Европы, который проходит в Армении.

Кроме того, Сухарев установил новые рекорды Латвии в рывке, толчке и в сумме в весовой категории до 73 кг.

Напомним, год назад на чемпионате Европы в Албании Ритвар Сухарев занял 6-е место.