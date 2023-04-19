Защитник Увис Балинскис подписал контракт с клубом НХЛ

Защитник сборной Латвии Увис Балинскис заключил однолетнее двустороннее соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида Пантерз", сообщает официальный сайт команды.
"Увис - отличный защитник, доказавший свои навыки как в атаке, так и в защите на самом высоком европейском уровне. Мы не можем дождаться, когда он присоединится к нашей клубной системе", - сказал генеральный менеджер команды Билл Зито.
Балинскис в этом сезоне стал самым результативным защитником Чешской экстралиги.
Inked ✍️— Florida Panthers (@FlaPanthers) April 18, 2023
We have agreed to terms with defenseman Uvis Balinskis on a one-year, entry-level contract beginning in the 2023-24 season!
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Уроженец Вентспилса в составе команды "Били Тигржи" набрал 35 (11+24) очков в 50 играх основного турнира, став пятым по результативности игроком команды, а в плей-офф, где команда из Либереца потерпела поражение в четвертьфинале, у него 7 (1+6 ) набранных очков в десяти играх.
26-летний Балинскис, стал единственным защитником команды, который преодолел отметку в десять заброшенных шайб.
Защитник выступает в Чехии с сезона-2020/21, первые два сезона представляя команду "Литвинов". За четыре года в Чешской экстралиге Балинскис набрал 75 (25+50) очков в 140 играх основного турнира, тогда как в плей-офф у него было 7 (1+6) очков в 13 матчах.
До переезда в Чехию защитник выступал за рижское "Динамо", где в 135 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) набрал 34 (10+24) очка.
Хоккеист четыре раза представлял Латвию на чемпионатах мира, заработав семь (1+6) результативных очков в 26 матчах. Он также играл на Олимпийских играх в Пекине, сделав три передачи в четырёх матчах.
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