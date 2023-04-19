Кариньш будет работать над тем, чтобы коалиция объединилась вокруг одного кандидата в президенты

"Я буду работать с партнерами по коалиции, мы должны договориться об одном, едином кандидате", - в интервью передаче “900 секунд” телеканала TV3 сказал премьер-министр.

Он также отметил, что нельзя допустить, чтобы любой кандидат был бы избран на должность президента голосами политиков, которые поддерживают политику России.

Как сообщалось, Национальное объединение выдвинуло нынешнего президента Латвии Эгила Левитса на повторное избрание на должность президента. Поддержку Левитса обещает и "Новое Единство".

До сих пор амбиции баллотироваться на должность президента заявил и предприниматель, учредитель "Объединенного списка" Улдис Пиленс. Кроме того, поддержку ему выразил и ряд оппозиционных политиков, но стабильное большинство голосов на выборах Пиленсу не гарантировано.

Выборы президента пройдут в Сейме в последний день мая.