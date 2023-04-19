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Вышла из дома со щенком. Полиция в Риге ищет несовершеннолетнюю девочку

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Виктория Клянска-Лочмеле.
Виктория Клянска-Лочмеле. Фото: No Valsts policijas rīcībā esošajiem materiāliem

Зиемельский участок Рижской муниципальной полиции ищет Викторию Клянску-Лочмеле 2010 года рождения.

Девочка во вторник, 18 апреля, около 14:30 вышла со своего места жительства на ул. Гауяс и до сих пор не вернулась.

У девочки светлые длинные волосы, среднее телосложение, рост 155-160 см. Она была одета в черную куртку, черные брюки, черную футболку, черную спортивную обувь.

С ней был черный четырехмесячный щенок по имени Дуся.

Государственная полиция призывает отзываться каждого, в чьем распоряжении имеется информация о возможном местонахождении девочки, позвонив по номеру телефона 67086000 или 110.

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