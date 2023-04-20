Определились все полуфинальные пары Лиги чемпионов

Бавария - Манчестер Сити 1:1

Матч в Мюнхене завершился вничью - 1:1. Первыми забили англичане - на 57-й минуте отличился Эрлинг Холанд после передачи Кевина Де Брёйне. На 83-й минуте Йозуа Киммих ударом с пенальти сравнял счёт в матче.

Отметим, что Холанд мог оформить дубль в этом матче, но не реализовал 11-метровый в концовке первого тайма. На счету 22-летнего норвежца теперь 12 голов в нынешнем розыгрыше турнира, он лидирует в списке бомбардиров. На втором месте с 8 голами находится Мохамед Салах из "Ливерпуля", третье у форварда "ПСЖ" Килиана Мбаппе - 7 мячей.

В 1/2 финала "Манчестер Сити" сыграет с мадридским "Реалом".

Интер - Бенфика 3:3

В другом четвертьфинальном матче между "Интером" и "Бенфикой" была зафиксирована результативная ничья - 3:3. В составе миланцев голами отметились Николо Барелла, Лаутаро Мартинес и Хоакин Корреа. У португальцев отличились Фредрик Эурснес, Антониу Силва и Петар Муса.

Первая встреча команд в Лиссабоне завершилась победой "Интера" со счётом 2:0. Таким образом, "Интер" с общим счётом 5:3 вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с "Миланом".

Первые матчи 1/2 финала пройдут 9-10 мая. Ответные встречи состоятся 16-17 мая.