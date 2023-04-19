Ср, 19.04.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

У России есть программа саботажа в Северном море, сообщают СМИ Скандинавии

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments 1
Ветряки в Северном море. Иллюстративное фото.
Ветряки в Северном море. Иллюстративное фото. Фото: AFP/SCANPIX

Россия разработала программу саботажа против ветряных турбин и инфраструктуры коммуникации в Северном море, сообщают общественные СМИ Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии.

В расследовании, проведенном СМИ, обнаружено, что Россия в Северном море имеет флот для саботажа, который маскируется под рыболовные и исследовательские суда, а на самом деле проводит разведку и идентифицирует потенциальные цели саботажа.

Информация, имеющаяся в распоряжении BBC, свидетельствует о том, что должностные лица Великобритании знают о перемещении российских судов в британских водах в рамках этой программы.

Офицер контрразведки Дании отметил, что Россия строит планы саботажа на случай конфликта с Западом. Руководитель разведывательной службы Норвегии заявил, что программу саботажа Россия считает очень важной, она напрямую контролируется Москвой.

Общественные СМИ Скандинавии проанализировали перехватываемую российскую коммуникацию, которая свидетельствует о том, что так называемые призрачные суда выключили передатчики, чтобы не раскрывать свое местонахождение и маршруты передвижения.

Судно "Адмирал Владимир", официально классифицированное как исследовательское, на самом деле используется для шпионажа. В одной из миссий корабль прошел около семи ветряных парков у берегов Великобритании и Нидерландов.

Когда журналист приблизился к судну "Адмирал Владимир", он увидел человека с закрытым лицом и боевой винтовкой.

То же самое произошло в ноябре прошлого года у берегов Шотландии.

В феврале этого года разведывательная служба Нидерландов опубликовала официальное предупреждение о мероприятиях, которые могли бы свидетельствовать о возможном саботаже или нарушении морской инфраструктуры.

В исследовании изложена вероятность, что российские суда могут быть связаны с инцидентом, произошедшим в прошлом году к югу от Свальбарда, где был перерезан подводный кабель. Полиция Норвегии считает, что это произошло в результате "деятельности человека", но официальные обвинения не выдвинуты.

В октябре прошлого года был перерезан кабель у Шотландии, на Шетландских островах. В то время в случившемся обвинялись "рыболовные суда".

В сентябре прошлого года в Балтийском море произошло несколько взрывов, разрушивших оба трубопровода Nord Stream и вызвавших четыре утечки.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments 1
Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх