Россия разработала программу саботажа против ветряных турбин и инфраструктуры коммуникации в Северном море, сообщают общественные СМИ Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии.
У России есть программа саботажа в Северном море, сообщают СМИ Скандинавии
В расследовании, проведенном СМИ, обнаружено, что Россия в Северном море имеет флот для саботажа, который маскируется под рыболовные и исследовательские суда, а на самом деле проводит разведку и идентифицирует потенциальные цели саботажа.
Информация, имеющаяся в распоряжении BBC, свидетельствует о том, что должностные лица Великобритании знают о перемещении российских судов в британских водах в рамках этой программы.
Офицер контрразведки Дании отметил, что Россия строит планы саботажа на случай конфликта с Западом. Руководитель разведывательной службы Норвегии заявил, что программу саботажа Россия считает очень важной, она напрямую контролируется Москвой.
Общественные СМИ Скандинавии проанализировали перехватываемую российскую коммуникацию, которая свидетельствует о том, что так называемые призрачные суда выключили передатчики, чтобы не раскрывать свое местонахождение и маршруты передвижения.
Судно "Адмирал Владимир", официально классифицированное как исследовательское, на самом деле используется для шпионажа. В одной из миссий корабль прошел около семи ветряных парков у берегов Великобритании и Нидерландов.
Когда журналист приблизился к судну "Адмирал Владимир", он увидел человека с закрытым лицом и боевой винтовкой.
То же самое произошло в ноябре прошлого года у берегов Шотландии.
В феврале этого года разведывательная служба Нидерландов опубликовала официальное предупреждение о мероприятиях, которые могли бы свидетельствовать о возможном саботаже или нарушении морской инфраструктуры.
В исследовании изложена вероятность, что российские суда могут быть связаны с инцидентом, произошедшим в прошлом году к югу от Свальбарда, где был перерезан подводный кабель. Полиция Норвегии считает, что это произошло в результате "деятельности человека", но официальные обвинения не выдвинуты.
В октябре прошлого года был перерезан кабель у Шотландии, на Шетландских островах. В то время в случившемся обвинялись "рыболовные суда".
В сентябре прошлого года в Балтийском море произошло несколько взрывов, разрушивших оба трубопровода Nord Stream и вызвавших четыре утечки.
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