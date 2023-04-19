У России есть программа саботажа в Северном море, сообщают СМИ Скандинавии

В расследовании, проведенном СМИ, обнаружено, что Россия в Северном море имеет флот для саботажа, который маскируется под рыболовные и исследовательские суда, а на самом деле проводит разведку и идентифицирует потенциальные цели саботажа.

Информация, имеющаяся в распоряжении BBC, свидетельствует о том, что должностные лица Великобритании знают о перемещении российских судов в британских водах в рамках этой программы.

Офицер контрразведки Дании отметил, что Россия строит планы саботажа на случай конфликта с Западом. Руководитель разведывательной службы Норвегии заявил, что программу саботажа Россия считает очень важной, она напрямую контролируется Москвой.

Общественные СМИ Скандинавии проанализировали перехватываемую российскую коммуникацию, которая свидетельствует о том, что так называемые призрачные суда выключили передатчики, чтобы не раскрывать свое местонахождение и маршруты передвижения.

Судно "Адмирал Владимир", официально классифицированное как исследовательское, на самом деле используется для шпионажа. В одной из миссий корабль прошел около семи ветряных парков у берегов Великобритании и Нидерландов.