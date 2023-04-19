ВИДЕО ⟩ Роналду во время матча применил против соперника приём из ММА

В 25-м туре чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Наср" потерпел поражение от "Аль-Хиляля", а португальский нападающий Криштиану Роналду по ходу матча чуть не задушил соперника в верховом единоборстве.
Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу "Аль-Хиляля".
На 57-й минуте 38-летний португалец в борьбе за мяч применил на одном из игроков соперника приём из ММА - набросился сзади и, схватив за шею, повалил его на газон, за что отделался только жёлтой карточкой.
#دوري_روشن | #الهلال × #النصر . . HD— الحساب الاساسي @B88HD (@ABT7T5) April 18, 2023
⚡️ | @B88HD#CristianoRonaldo pic.twitter.com/DMR85ZVKLl
На счету Роналду 12 матчей в футболке "Аль-Насра", в которых он отметился 11 голами и 2 ассистами. Также он дважды получил жёлтую карточку.
Португалец выступает за саудовский клуб с 1 января 2023 года. Контракт Роналду с "Аль-Насром" рассчитан до конца июня 2025 года.
Отметим, что после 24 сыгранных матчей "Аль-Наср" идёт на втором месте, имея в своём активе 53 очка. От лидера "Аль-Иттихада" отставание в 3 балла.
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