ВИДЕО ⟩ Роналду во время матча применил против соперника приём из ММА

Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу "Аль-Хиляля".

На 57-й минуте 38-летний португалец в борьбе за мяч применил на одном из игроков соперника приём из ММА - набросился сзади и, схватив за шею, повалил его на газон, за что отделался только жёлтой карточкой.

На счету Роналду 12 матчей в футболке "Аль-Насра", в которых он отметился 11 голами и 2 ассистами. Также он дважды получил жёлтую карточку.

Португалец выступает за саудовский клуб с 1 января 2023 года. Контракт Роналду с "Аль-Насром" рассчитан до конца июня 2025 года.

Отметим, что после 24 сыгранных матчей "Аль-Наср" идёт на втором месте, имея в своём активе 53 очка. От лидера "Аль-Иттихада" отставание в 3 балла.