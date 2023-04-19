За возможное насилие над малолетним задержан пробст, просят отозваться пострадавших

Государственная полиция призывает отозваться любого, в том числе членов общины, которые подозревают, что они или их дети могли пострадать от возможных противозаконных действий конкретного лица и незамедлительно обратиться в полицию.

С полицией можно связаться по телефонным номерам 67829204 или 110.

Принимая во внимание, что расследование уголовного процесса продолжается, в настоящее время в интересах следствия Государственная полиция более широкие комментарии не даст.

Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступного деяния не доказана в установленном законом порядке.