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За возможное насилие над малолетним задержан пробст, просят отозваться пострадавших

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Арестованный человек. Иллюстративное фото.
Арестованный человек. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

За возможное сексуализированное насилие по отношению к малолетнему лицу управление Рижской муниципальной полиции в апреле 2023 года задержало пробста общины Святого Альберта Римской католической церкви, сообщает Госполиция.

Государственная полиция призывает отозваться любого, в том числе членов общины, которые подозревают, что они или их дети могли пострадать от возможных противозаконных действий конкретного лица и незамедлительно обратиться в полицию.

С полицией можно связаться по телефонным номерам 67829204 или 110.

Принимая во внимание, что расследование уголовного процесса продолжается, в настоящее время в интересах следствия Государственная полиция более широкие комментарии не даст.

Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступного деяния не доказана в установленном законом порядке.

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