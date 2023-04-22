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Фото Роналду из сауны вызвало много вопросов в соцсетях

rus.tvnet.lv
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Криштиану Роналду
Криштиану Роналду Фото: AFP/SCANPIX

Звёздный португальский футболист Криштиану Роналду опубликовал в своих социальных сетях фотографию с посещения сауны. Этот снимок вызвал много вопросов у поклонников игрока.

Роналду опубликовал фото из клубной сауны, на котором внимательные фанаты сразу же обратили внимание на ноги футболиста - ногти португальца были покрашены чёрным лаком. Этот снимок вызвал массу вопросов у пользователей соцсетей. Зачем Роналду это делает?

Немецкое издание Bild сообщает, что Роналду - не единственный профессиональный спортсмен, который красит ногти на ногах. Это защищает пальцы ног от грибковых инфекций и бактерий.

Важно это для тех спортсменов, которые носят тесную обувь в течение нескольких часов и их ноги потеют. Для футболистов это повседневность.

Роналду давно красит ногти на ногах. Похожая фотография появилась в соцсетях ещё в 2016 году, когда тоже разгорелось обсуждение.

Роналду в этом не первопроходец. Например, боец UFC Андрей Орловский признавался, что тоже красит ногти. Говорят, тем же занимался и легендарный боксёр Майк Тайсон.

Так что это просто в очередной раз показывает, насколько Роналду помешан абсолютно на всех мелочах, которые могут касаться его здоровья.

Напомним, 38-летний португалец с 1 января 2023 года выступает за саудовский клуб "Аль-Наср", контракт с которым рассчитан до конца июня 2025 года.

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