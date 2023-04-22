Фото Роналду из сауны вызвало много вопросов в соцсетях

Роналду опубликовал фото из клубной сауны, на котором внимательные фанаты сразу же обратили внимание на ноги футболиста - ногти португальца были покрашены чёрным лаком. Этот снимок вызвал массу вопросов у пользователей соцсетей. Зачем Роналду это делает?

🚨 Eagle-eye fans spotted Cristiano Ronaldo's painted toenails in his latest sauna selfie.



Top athletes including MMA fighters do it to add an extra layer of protection. CR7 is all about those marginal gains 💅🔥 via @mirror pic.twitter.com/Zqfm72Qjh6 — AfroMambo (@afro_mambo) April 19, 2023

Немецкое издание Bild сообщает, что Роналду - не единственный профессиональный спортсмен, который красит ногти на ногах. Это защищает пальцы ног от грибковых инфекций и бактерий.

Важно это для тех спортсменов, которые носят тесную обувь в течение нескольких часов и их ноги потеют. Для футболистов это повседневность.

Роналду давно красит ногти на ногах. Похожая фотография появилась в соцсетях ещё в 2016 году, когда тоже разгорелось обсуждение.

Cristiano Ronaldo has taken some time this summer to paint his toenails. pic.twitter.com/zxGfy6bnZU — Paddy Power (@paddypower) August 4, 2016

Роналду в этом не первопроходец. Например, боец UFC Андрей Орловский признавался, что тоже красит ногти. Говорят, тем же занимался и легендарный боксёр Майк Тайсон.

Так что это просто в очередной раз показывает, насколько Роналду помешан абсолютно на всех мелочах, которые могут касаться его здоровья.

Напомним, 38-летний португалец с 1 января 2023 года выступает за саудовский клуб "Аль-Наср", контракт с которым рассчитан до конца июня 2025 года.