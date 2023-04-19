Профсоюз учителей снова заявил, что не отменит забастовку

Ванага видит неточности в новых расчетах Министерства образования и науки (МОН), с которыми не согласно профсоюзное руководство. В документах не указаны некоторые требования, в том числе увеличение финансирования администрации учебных заведений.

Ванага упрекнула МОН в том, что оно обещало утвердить график повышения зарплаты педагогам до 14 марта, чего не было сделано, и, таким образом, были основания полагать, что график повышения зарплаты педагогам не был утвержден ни для одной группы педагогов, как и уравнивание нагрузки.

Во вторник правительство единогласно поддержало график повышения заработной платы учителей. Министр образования Анда Чакша и юристы министерства выразили надежду, что с утверждением правил о повышении заработной платы учителей и выравнивании нагрузки исчезнет правовая основа для проведения забастовки, так как все забастовочные соглашения будут выполнены.

Предложенный Министерством образования и науки график оплаты труда педагогов предусматривает повышение минимальной ставки заработной платы для всех групп педагогов с 1 сентября текущего года. Для учителей, за исключением воспитателей дошкольных учреждений, самая низкая почасовая ставка составит 8,50 евро. Планируется, что с 1 января 2024 года минимальная почасовая ставка для учителей составит 9,54 евро, а с 1 января 2025 года - 10,35 евро.

Для воспитателей дошкольных учреждений наименьшая ставка заработной платы планируется с 1 сентября текущего года в размере 7,75 евро, с 1 января 2024 года – 9,04 евро, а с 1 января 2025 года - 10,35 евро.

Правление LIZDA приняло решение провести 24 апреля акцию протеста, а также начать трехдневную забастовку педагогов по всей Латвии. Планируется, что в забастовке примут участие 19 895 работников образования.