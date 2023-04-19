Киев получил еще две системы ПВО Patriot

Киев давно уже просил Запад предоставить ему эти современные системы, стоящие на вооружении многих стран и способные сбивать как самолеты и беспилотники, так и ракеты, в том числе крылатые.

“Сегодня наше прекрасное украинское небо стало более безопасным благодаря системам ПВО Patriot, которые прибыли в Украину", - написал в твиттере министр обороны Украины Алексей Резников.

Одна из систем была предоставлена Соединенными Штатами, другая - совместно Германией и Нидерландами.

Ожидается, что в ближайшее время США передадут Украине сразу две батареи Patriot - после того, как украинские военные досрочно завершили обучение на этих комплексах в Оклахоме.

Накануне Германия передала Украине первый ЗРК Patriot. В Берлине также обещали передать Киеву одну батарею Patriot, которая насчитывает от четырех до восьми пусковых установок, рассчитанных на четыре ракеты каждая.