Сколько Порзиньгис потратил на перелёт из США в Лиепаю?

В родной город баскетболист прилетел на серебристом самолёте Bombardier Global 6000 авиационной компании VistaJet. Этот самолёт имеет просторный салон, разделённый на три зоны - для переговоров, отдыха и сна.

На сайте VistaJet указано, что цены на частные чартерные рейсы зависят от рыночного курса и начинаются от 15 тысяч долларов. Понятно, что стоимость указана за один час полёта.

Полёт из Вашингтона в Лиепаю занимает около восьми часов. Таким образом, по примерным оценкам, перелёт Порзиньгиса мог обойтись в сумму не менее 120 тысяч долларов США.

27-летний Порзиньгис в 65 матчах этого сезона набирал в среднем 23,2 очка за игру, что является его лучшим результатом в карьере по итогам сезона в регулярном чемпионате НБА.

У Порзиньгиса действующий контракт с "Вашингтон Уизардс" на следующий сезон с зарплатой в 36 миллионов долларов. Однако контракт включает "опцию игрока", которая даёт право расторгнуть свой контракт с командой на год раньше срока его истечения и рассмотреть другие предложения о работе на рынке свободных агентов.

По данным некоторых североамериканских СМИ, "Уизардс" могут предложить латвийскому баскетболисту продление контракта на четыре года и зарплату в 180 миллионов долларов.

Порзиньгис выступает в НБА с 2015 года. В сильнейшей баскетбольной лиге мира он на сегодняшний день заработал около 139 миллионов долларов (до вычета налогов), не считая рекламы и других доходов вне площадки.