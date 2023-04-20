Видео ⟩ Подозрительный мужчина терроризирует хозяев конюшен по всей Латвии

Председатель правления Латвийской ассоциации конезаводчиков Айя Лусе сказала, что получены тревожные сведения о проникновении конкретного лица в конюшни. Бывают ситуации, когда лошадей выпускают из боксов.

Эти сведения получаются со всей территории Латвии - из Кулдиги, Тукумса, Валмиеры, Сигулды и окрестностей Риги.

Возможно, есть еще одна конюшня, которая не сообщила о проникновении или не привлекла полицию.

Мужчина в свое время был работником на одном из конезаводов Латвии, но он завершил свою деятельность. Мужчина был вовлечен в воспитание лошадей, но с тех пор, как хозяйство прекратило работу, он исчез с поля зрения конезаводчиков.

Если вы увидели чужого человека на своей собственности, немедленно сообщите об этом по телефону 110 или в полицию местного самоуправления!

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