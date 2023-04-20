Видео ⟩ Подозрительный мужчина терроризирует хозяев конюшен по всей Латвии

Владельцы конюшни сообщают, что некий подозрительный мужчина по всей Латвии объезжает лошадиные фермы, нанося им ущерб и, возможно, даже сексуально домогаясь животных, сообщает передача TV3 Degpunktā.
Председатель правления Латвийской ассоциации конезаводчиков Айя Лусе сказала, что получены тревожные сведения о проникновении конкретного лица в конюшни. Бывают ситуации, когда лошадей выпускают из боксов.
Эти сведения получаются со всей территории Латвии - из Кулдиги, Тукумса, Валмиеры, Сигулды и окрестностей Риги.
Возможно, есть еще одна конюшня, которая не сообщила о проникновении или не привлекла полицию.
Мужчина в свое время был работником на одном из конезаводов Латвии, но он завершил свою деятельность. Мужчина был вовлечен в воспитание лошадей, но с тех пор, как хозяйство прекратило работу, он исчез с поля зрения конезаводчиков.
Если вы увидели чужого человека на своей собственности, немедленно сообщите об этом по телефону 110 или в полицию местного самоуправления!
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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