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В этом году 9 мая снова могут объявить днем памяти погибших в Украине

rus.tvnet.lv/LETA
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Памятник Свободы, подсвеченный цветами флага Украины.
Памятник Свободы, подсвеченный цветами флага Украины. Фото: Jānis Vingris/TVNET

Сегодня Сейм передал на рассмотрение комиссиям поданный депутатами "Объединенного списка" законопроект "Об установлении дня памяти погибших и пострадавших в Украине", который предусматривает объявить 9 мая 2023 года днем памяти жертв войны в Украине. В этот день должны быть вывешены флаги в траурном оформлении, а также введены некоторые ограничения.

9 мая и в 2022 году было объявлено днем памяти погибших в Украине с ограничением посторонних мероприятий и запретом на использование пиротехнических изделий.

Законопроект предусматривает, что в день памяти государственный флаг Латвии будет вывешен в траурном оформлении возле зданий, а на башне Рижского замка, главном здании Сейма и Кабинета министров будет вывешен также украинский флаг в траурном оформлении.

Закон предусматривает, что в день памяти государственные и муниципальные органы не организуют массовые развлечения, праздничные мероприятия и не выдают разрешений на публичные мероприятия.

Также самоуправлениям будет предоставлено право принимать решение о запрете митинга, шествия или пикета, за исключением случая, когда вид и цель мероприятия соответствуют характеру дня памяти.

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