Видео ⟩ "Ворота закрыли и замок поменяли!" - соседи перекрыли семье из Риги единственный путь домой

Семье Инесе принадлежит недвижимость, которая находится в 50 метрах от улицы. В 2011 году эта территория принадлежала родственникам Инесе. Они разделили ее на четыре участка. В распоряжение мамы Инесе попали участки по ул. Залвес, 72 и 72C, которые через три года были проданы.

Собственность была застроена, и Инесе, получившая наследство от мамы, решила через суд добиться разрешения на перемещение по бывшей семейной собственности. В начале этого года, через шесть лет, судопроизводство завершилось - суд не удовлетворил желание Инесе получить право сервитута на земельные участки, которые раньше принадлежали ее маме. Это привело к ситуации, что 140-летний дом полностью изолирован - к нему официально нельзя ни подъехать, ни подойти.

Только благодаря благосклонности людей Инесе через соседский сад может попасть на территорию своей собственности.

После победы в суде представители соседа посадили на дороге туи, а также заперли ворота. Инесе близка к отчаянию, кроме нее и сына, в доме живет и отец женщины. В настоящее время к дому не могут подъехать ни медики, ни спасатели, ни ассенизаторы или поставщики дров.

В Рижской думе указывают, что строительный проект согласован с учетом того, что через земельный участок будет обеспечен доступ к чужой собственности.

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