Сборная Латвии потерпела разгромное поражение в первом матче ЧМ среди юниоров

Матч проходил в швейцарском Базеле и завершился со счётом 7:1 (0:0, 3:0, 4:1) в пользу американской сборной.

В первом периоде американцы владели преимуществом, но открыть счёт так и не смогли, зато во втором игровом отрезке Коул Эйзерман, Райан Леонард и Уилл Смитт трижды поразили ворота Акселя Озолса.

Третий период сборная Латвии начала с Нилом Мауриньшем в воротах, который уже на 22-й секунде пропустил шайбу - автором гола стал Оливер Мур. На 2-й минуте Валтерс Ниедрайс сократил отставание в счёте, но в оставшееся время американцы усилиями Смитта, Сальваторе Гуззо и Зака Шульца довели счёт до разгромного.

В пятницу сборная Латвии встретится с Финляндией, 23 апреля проведёт поединок с хозяйкой турнира - Швейцарией, а 24 апреля сыграет с Норвегией. Во второй подгруппе выступают Швеция, Чехия, Канада, Германия и Словакия.

В прошлом году латвийские хоккеисты завершили чемпионат мира в элитном дивизионе на 7-м месте, а американцы уступили в финале шведам (4:6).